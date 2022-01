Nokia élargit son offre aux États-Unis avec cinq nouveaux téléphones abordables

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le retour de Nokia sur les smartphones n'a pas tout à fait suivi la voie que beaucoup attendaient, avec un succès trouvé sur le segment abordable du marché plutôt que dans l'espace phare.

Dans cet esprit, Nokia a annoncé cinq nouveaux modèles pour le marché américain, tous à moins de 250 $. Quatre de ces modèles sont des appareils Android, avec le cinquième, le Nokia 2760 Flip, un téléphone fonctionnel fonctionnant sous Kai OS.

Les nouveaux appareils Android sont les suivants :

Nokia C100, 4G, 99 $

Nokia C200, 4G, 119 $

Nokia G100, 4G, 149 $

Nokia G400, 5G, 239 $

Ces modèles apparaîtront comme Tracfone, DISH Wireless, Consumer Cellular, T-Mobile et Metro by T-Mobile et tous apparaîtront au premier semestre 2022.

Le Nokia G400 est un téléphone Snapdragon 480 5G et offre un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant un nouveau design et une triple caméra à l'arrière.

Le Nokia G100 est Snapdragon 615, 4G, a une batterie de 5000mAh et emballe le scanner d'empreintes digitales dans le bouton d'alimentation. Il dispose également d'un écran de 6,5 pouces.

Le Nokia C200 est un appareil de 6,1 pouces, utilise le MediaTek Helio A22 et dispose d'une batterie de 4000 mAh.

Le Nokia C100 est un téléphone de 5,45 pouces, avec le Helio A22 et une batterie de 3000 mAh. Il n'a qu'un appareil photo de 8 mégapixels.

« Au cours des six derniers mois, nous avons conquis des parts de marché de certaines des sociétés les plus ancrées de l'industrie tout en rendant les fonctionnalités haut de gamme de plus en plus abordables. La croissance de nos nouvelles relations avec Consumer Cellular et DISH Wireless en plus de notre relation continue avec T -Mobile et Tracfone ne sont que le début de ce qui va arriver », a déclaré Cristian Capelli, vice-président Amérique du Nord, HMD Global.