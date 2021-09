Lancement du Nokia G50 : un téléphone 5G de moins de 200 £ avec une grosse batterie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HMD Global a dévoilé le dernier de sa gamme de smartphones Android abordables dans sa famille de la série G, apportant la 5G et une batterie de 5000 mAh dans un téléphone qui coûte un peu moins de 200 £.

Il sappelle le Nokia G50 et est conçu pour être à lépreuve du temps à plus dun titre. Une partie de cette pérennité réside dans les capacités 5G du téléphone, lautre étant dans le programme Android One.

Les deux combinés signifient que vous aurez accès aux vitesses de réseau les plus rapides lorsque vous êtes dans une zone 5G, tandis quAndroid One garantit que vous devriez obtenir des mises à jour régulières de sécurité et de logiciels pendant deux ans.

Contrairement aux téléphones phares de premier plan, le G50 est plus un appareil pratique au quotidien pour les petits budgets. Cela signifie que vous bénéficiez de fonctionnalités pratiques telles quun port casque 3,5 mm, une version sans ballonnements dAndroid et une batterie qui peut durer deux jours avec une charge complète.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 22 Septembre 2021

Les autres spécifications incluent un grand écran LCD de 6,82 pouces à lavant avec une petite encoche en forme de V en haut, ainsi quun scanner dempreintes digitales physique intégré au bouton dalimentation sur la droite.

Le téléphone est alimenté par le processeur Snapdragon 480, qui est livré avec 4 Go ou 6 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage. Vous pouvez également létendre si vous le souhaitez, en utilisant le plateau de la carte microSD.

Il dispose dun système de triple caméra à larrière, logé dans une protubérance circulaire classique de style Nokia contenant un capteur primaire de 48 mégapixels, un capteur ultra-large de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Le Nokia G50 est lancé au Royaume-Uni aujourdhui en deux couleurs : Ocean Blue et Midnight Sun, et coûtera 199 £ pour la variante 4 Go/64 Go.