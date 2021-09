Les spécifications du Nokia G50 révélées dans la liste TENAA

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Nokia G50, comme de nombreux combinés avant leur sortie sur le marché actuel des smartphones, nest pas exactement le secret le mieux gardé au monde. Après tout, la chaîne officielle Nokia Instagram en France a récemment dû supprimer à la hâte un message sur le téléphone après sêtre rendu compte quil navait pas encore été annoncé.

Maintenant, les spécifications du téléphone ont également perdu un peu de leur mystère, après la confirmation de la certification TENAA du téléphone, présentant un tas de ses spécifications internes pour que le monde entier puisse les voir. Il ne peut pas être facile de lancer des téléphones de nos jours !

Les détails incluent un écran LCD IPS de 6,82 pouces doté dune résolution de 720 × 1640 et loption de 2, 4, 6 ou 8 gigaoctets de RAM, une gamme assez étendue. Les quantités de stockage interne sont également variables, allant de 64 Go à 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Les dimensions et le poids du G50 sont inclus à 173,83 × 77,68 × 8,85 mm et 220 grammes. Son processeur actuel nest pas ouvertement nommé mais fonctionnera à 2 GHz, tandis que la matrice de caméras est un peu plus détaillée. Il contiendra un jeu de tir de 48 mégapixels, ainsi que toutes les autres options que Nokia juge dignes dêtre incluses.

Une batterie de 4850 mAh complète la liste des spécifications, il ne reste donc plus quà voir comment et quand Nokia dévoilera officiellement le G50, et quel prix ils y attachent quand ils le font - nous garderons un œil sur.