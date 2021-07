Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dernier ajout de Nokia à sa gamme rétro Original est le Nokia 6310. Lancé à lorigine en 2001, 20 ans plus tard, nous avons une refonte moderne de ce classique.

Oui, il na pas tout à fait la notoriété des Nokia 3310 ou 8110 , mais certains se souviendront peut-être des courbes de ce téléphone dautrefois.

Le remaniement suit lapproche typique que nous avons vue de Nokia Original dans le passé, avec un écran de 2,8 pouces plus grand que quiconque aurait pu en 2001, ce contrôleur directionnel classique sur une ceinture de boutons, assis au-dessus du clavier T9.

Il sagit dun téléphone double SIM offrant une radio FM et un lecteur MP3 afin que vous puissiez charger une carte microSD (jusquà 32 Go) et emporter votre musique avec vous, avec une prise casque 3,5 mm à bord.

Pour être honnête, nous doutons que quiconque fasse cela. Au lieu de cela, ils sont susceptibles dêtre intéressés par le Nokia 6310 en tant que téléphone à faible coût pour appeler et envoyer des SMS occasionnels, peut-être comme téléphone de secours, ou - comme Nokia la suggéré dans le passé - comme téléphone de désintoxication, afin que vous puissiez abandonner les médias sociaux. et tout le stress des modes de vie connectés modernes, mais sachez que vous pouvez rester connecté.

On dit que le Nokia 6310 a une autonomie en veille de 21 jours, vous pouvez donc le transporter lors de votre prochaine randonnée dune semaine, sachant que vous pouvez rester en contact, mais que vous ne serez pas constamment distrait par toutes les dernières applications.

Il y a un appareil photo de 0,3 mégapixel à larrière, si vous voulez prendre une photo en basse résolution, mais pour un téléphone qui coûte 49,99 £ ou 40 €, à quoi dautre vous attendriez-vous ?

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 27 Juillet 2021