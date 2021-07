Nokia XR20 : dur comme des ongles et dur dans votre poche

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nokia a annoncé ce quil appelle son téléphone le plus durable - le Nokia XR20.

Lidée derrière ce téléphone plus résistant nest pas de vous donner un téléphone prêt à être abusé, cest une question de longévité. Pour réduire le besoin de remplacer votre téléphone parce que vous lavez cassé, Nokia élève la protection à un niveau plus élevé.

Cela voit le XR20 rencontrer MIL-STD 810H pour la protection contre les chutes, la protection IP68 contre leau et la poussière, et Gorilla Glass Victus pour garder lécran en sécurité.

Il y a des protections conçues dans lappareil, comme autour de lappareil photo, un dos adhérent pour quil soit moins susceptible de le faire glisser de votre main et des coins un peu plus protecteurs. Essentiellement, Nokia dit que vous naurez pas besoin dun étui pour cela, mais il est conçu pour avoir lair un peu plus normal que certains des téléphones "résistants" que nous avons vus dans le passé.

Pour sauvegarder tout cela, il existe une garantie de remplacement décran dun an et une garantie de 3 ans sur le reste du téléphone.

Cependant, ce nest pas un téléphone phare : normalement, vous vous attendez à avoir certaines de ces protections sur les modèles phares, mais le XR20 est vraiment une version plus robuste du téléphone X20 existant de Nokia.

Cela voit un écran 20:9 de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels avec caméra perforée, et le Qualcomm Snapdragon 480 5G alimentant les choses, avec quelques configurations, 4/64 Go ou 6/128 Go - avec prise en charge de la microSD pour expansion.

Il y a un scanner dempreintes digitales sur le côté du téléphone et un bouton programmable sur le dessus, ce qui signifie que vous pouvez décider ce quil lance. Il y a aussi un bouton Google Assistant.

Il y a des haut-parleurs stéréo ainsi quune prise casque 3,5 mm, tandis que le tout est alimenté par une batterie de 4630mAh. Il y a une charge filaire de 18 W et une charge sans fil Qi de 15 W.

Conformément à la volonté de ce téléphone doffrir une durabilité, Nokia promet 3 ans de mises à jour du système dexploitation Android et 4 ans de mises à jour de sécurité.

Lappareil photo voit un appareil photo principal de 48 mégapixels et un ultra-large de 13 mégapixels, avec un appareil photo de 8 mégapixels à lavant.

Ce qui est susceptible de frapper les gens à propos de ce téléphone, cest la décision dutiliser le Snapdragon 480. Cest proche dune plate-forme dentrée de gamme et cela limitera lattrait de ce téléphone pour certains - bien quil sagisse dun nouveau matériel et quil surpasse le matériel précédent à ce niveau. Il correspond au Nokia X20 récemment annoncé, donc dans un certain sens, la hausse des prix pour toute cette protection pourrait en valoir la peine.

Mais au prix de 399 £ au Royaume-Uni, cest le même prix ou plus que les téléphones qui ont un ou deux crans de plus en termes de puissance matérielle. En fin de compte, bien quil puisse plaire à un segment du marché qui ne se soucie pas des jeux ou de quelque chose de trop intensif - tout en voulant beaucoup de protection - il semble cher au lancement.