Le prochain téléphone de Nokia sera lancé le 27 juillet, pourrait être le téléphone robuste XR20

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nokia a commencé à taquiner le lancement de son prochain téléphone, en utilisant ses canaux de médias sociaux pour alerter les fans.

Nokia a connu une année plus calme que dhabitude, lançant les appareils X nouvellement positionnés ainsi que certains téléphones abordables. Nokia ne dit pas grand-chose à quoi sattendre, sauf que vous naurez plus jamais besoin dun étui.

À venir



27.07.21 pic.twitter.com/uwQa5Ja2QP – Nokia Mobile (@NokiaMobile) 13 juillet 2021

Le téléphone affiché semble être le Nokia X10 dans létui compostable fourni - mais la suggestion est quil sagira soit dun appareil robuste, soit simplement que Nokia augmentera les niveaux de protection de lappareil. .

Les fans font le lien avec le mème indestructible Nokia 3310, mais jusquà présent, il y a peu de preuves sur ce que sera réellement cet appareil.

Il y a eu diverses rumeurs au cours des derniers mois. Nous avons vu des fuites de niveau phare remonter aux potins sur un remplacement du Nokia 9 PureView et plus récemment, nous avons vu les Nokia X50 et X60 défiler comme des rumeurs.

Mais ce que cela indique est une autre rumeur - le Nokia XR20. On pense quil sagit dune version robuste du Nokia X20.

Certaines spécifications divulguées ont fait surface et ce nest pas une version directe du X20, car il semble quil pourrait avoir des caméras selfie principales de 48 mégapixels et 8 mégapixels comme le X10, mais avec une caméra ultra-large de 13 mégapixels.

Les spécifications divulguées suggèrent par ailleurs que cest la même chose que les Nokia X10 et X20 (qui sont très proches), avec Snapdragon 480 5G attendu, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et un écran de 6,67 pouces. Nous ne savons pas exactement comment le téléphone sera rendu plus résistant - un indice IP, une coque plus dure ou des matériaux de qualité supérieure pourraient tous être dans le mélange.

Il ne reste pas longtemps, mais nous vous apporterons tous les détails des plans de lancement de Nokia dès quils seront connus.

Meilleurs smartphones classés en 2021: les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 4 Peut 2021 Les meilleurs smartphones que vous pouvez actuellement acheter, couvrant le meilleur de liPhone et de Samsung, et tout ce quAndroid a à offrir