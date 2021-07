Nokia lancerait un nouveau produit phare cette année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les rumeurs se sont accélérées au cours des dernières 24 heures suggérant que Nokia envisage un nouveau lancement de téléphone phare à un moment donné plus tard cette année.

La société sétant principalement concentrée sur le marché bas et milieu de gamme depuis son retour dans lespace des smartphones, il serait surprenant que la spéculation soit vraie.

Dans un article supprimé depuis sur Weibo – vu et rapporté par plusieurs sites – le chef de projet de Nokia en Chine, Zhang Yucheng, a déclaré que la société organiserait un événement de lancement spécial autour de la « Journée des célibataires » en Chine le 11 novembre.

Il ny avait pas plus de détails sur ce que pourrait être le téléphone, sauf quil sagit de la 5G. Et le poste, selon les rapports, na jamais utilisé le terme "phare" non plus.

La spéculation ici est que, parce quun événement spécial a lieu, il faudrait quil sagisse dun lancement de smartphone notable, et donc dun produit phare.

Des suggestions ont été faites selon lesquelles il pourrait sagir du Nokia X60 ou X50 , sinscrivant dans le nouveau schéma de dénomination à lextrémité supérieure du portefeuille de HMD.

Une chose à considérer cependant, cest que ce message (qui a maintenant disparu) a été partagé spécifiquement pour le marché chinois, et il se pourrait bien que quel que soit le lancement qui se passe na aucun impact sur les plans de HMD en dehors de la Chine.

Le dernier téléphone phare de Nokia était le Nokia 9 PureView lancé il y a quelques années en 2019, et depuis lors, il na fait aucun effort pour le suivre.

Pourtant, lorsquil a lancé les nouveaux téléphones des séries C, G et X , il a clairement indiqué que chaque série obtiendrait de nouveaux modèles et que son schéma de dénomination simplifié faciliterait le classement des téléphones dans leurs catégories.

Cela signifie que si Nokia lance les rumeurs X50 et X60, il serait logique quelles soient plus puissantes que les X10 et X20. Et cela signifie quils pourraient ressembler davantage aux produits phares de haut niveau en termes de performances.

