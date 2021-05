Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En février 2021, nous avons écrit que la lente mise à jour de Nokia pour son téléphone phare Nokia 8.3 était un signe certain que les choses nétaient pas à la hauteur de la promesse dAndroid One .

À chaque événement de lancement de Nokia, les mots «pur, sûr et toujours à jour» ont été utilisés, mais la réalité est quelque peu différente.

La mise à jour de Nokia vers Android 11 a été lente et la société vient de mettre à jour un calendrier révisé pour ces mises à jour. Initialement publiée en octobre 2020, la nouvelle échelle de temps prévoit des objectifs changeants.

Ce qui est le plus intéressant à propos des nouveaux chiffres, cest que les téléphones les plus avancés - Nokia 7.2, Nokia 7.2 et Nokia 9 PureView sont les appareils repoussés au troisième trimestre (à ce stade, ils seront presque obsolètes), tandis que HMD Global semble se concentrer sur une partie de lextrémité la plus abordable du spectre à la place.

Cela entraîne un remaniement, certains appareils progressant, comme les appareils Nokia 1 et 2 dentrée de gamme. Cela pourrait être bienvenu pour ces propriétaires, mais ne donne guère de satisfaction à ceux qui ont acheté le milieu de gamme de Nokia.

Il est cependant difficile de voir le déploiement dAndroid 11 sous un jour positif. La plupart des autres marques Android sont bien en avance, y compris des sociétés comme Samsung qui, au cours des années précédentes, sont passées dune version dAndroid de manière plutôt décontractée.

Nokia a précédemment pris le titre du plus rapide pour mettre à jour lensemble de son portefeuille - et pour Android 11, il semble juste avoir perdu son chemin.

Il est difficile de voir exactement où cela laisse Nokia, mais nous avons le sentiment quil se concentre sur ses appareils abordables pour satisfaire ces clients volumineux, tandis que les appareils de milieu de gamme sont peut-être moins importants pour lentreprise.

Quelle que soit la raison, Nokia semble avoir eu du mal à maintenir son élan jusquen 2020 et 2021 et nous espérons quil pourra retrouver son chemin.

Écrit par Chris Hall.