Nokia X50 pourrait être un successeur de Nokia 8.3 5G avec un appareil photo 108MP

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HMD Global pourrait se préparer au lancement dun téléphone phare pour succéder au Nokia 8.3 5G .

Étant donné que Nokia a changé de nom en 2021, il est supposé quil pourrait sappeler le Nokia X50, mais jusquà présent, il ny a guère de preuves que ce soit le nom quil portera au lancement.

Le calendrier de ce lancement, selon Nokia Power User qui nous apporte les détails, viserait le second semestre pour un lancement. Cest un moment commun pour Nokia pour lancer des appareils, déployant souvent des téléphones au Mobile World Congress , mais ayant ensuite un autre appareil à lancer plus tard dans lannée.

Passant aux spécifications, et la source suggère que le nouveau produit phare de Nokia pourrait être lancé sur le Qualcomm Snapdragon 775 ou SM7350. Cela soulève un certain nombre de questions, car Qualcomm na pas annoncé Snapdragon 775, mais a plutôt lancé le Snapdragon 780G plus tôt en 2021 .

Bien que Qualcomm ait lancé des produits intermédiaires dans le passé, il semblerait un peu étrange que Nokia nutilise pas le matériel déjà annoncé, ce qui améliore les performances du Snapdragon 765G.

Le déplacement sur lécran serait de 6,5 pouces avec une résolution Quad HD et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On dit quil y a une batterie de 6000 mAh. Alors que la grosse batterie savérerait populaire, la résolution Quad HD dont nous ne sommes pas certains - elle semble être légèrement hors tendance, en particulier pour les appareils plus abordables.

Pour les caméras, on dit quil y aura un appareil photo principal de 108 mégapixels, faisant partie dun réseau de cinq caméras, mais nous soupçonnons que les autres seront ultra-larges, profondeur, macro et téléobjectif, plutôt que le système sur lequel Nokia a tenté de déployer le Nokia 9 PureView .

Nous ne pouvons pas être sûrs de lendroit exact où cela laisserait Nokia: lappareil photo semble excessif - si cinq objectifs sont vraiment recherchés - la plupart des téléphones de qualité ignorant les capteurs de profondeur et macro récents. Même le passage à 108 mégapixels soulèverait des questions, car si cela est vrai, cela ressemble à Nokia à la recherche de spécifications, plutôt que de qualité.

Pourtant, il y a très peu de preuves que tout cela est authentique, mais nous surveillerons les fuites au cours des prochains mois pour voir si quelque chose dautre émerge.

Écrit par Chris Hall.