Nokia C20, G20 et X20 en tête des nouvelles gammes de téléphones abordables de HMD Mobile

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nokia a dévoilé ses dernières gammes de téléphones abordables et les a divisées en trois familles. Nous avons maintenant une série C, une série G et une série X de Nokia, chacune avec deux nouveaux modèles.

Pour garder sa stratégie de dénomination simple, les nouvelles gammes ont chacune un modèle `` 10 et `` 20 , ce qui signifie spécifiquement pour le début de 2021, il y a un C10, C20, G10, G20, X10 et X20.

Les prix augmentent par petits incréments à mesure que vous augmentez les gammes, ce qui signifie que Nokia dispose dun système de tarification à plusieurs niveaux relativement simple.

Android 11 (édition Go)

Écran HD + (720p) de 6,5 pouces

Caméras avant et arrière 5MP

Batterie amovible de 3000 mAh

La série C est loption la plus économique et simplifie les choses en termes de fonctionnalités. Le C10 et le C20 disposent tous deux dun écran LCD 720p de 6,5 pouces avec une encoche en forme de V en haut pour la caméra selfie.

Ils sont tous deux équipés de caméras avant et arrière de 5 mégapixels pour prendre des photos et des selfies, et disposent de batteries amovibles de 3000 mAh. Les deux sont également alimentés par des processeurs Unisoc bas de gamme avec le C20 avec une version légèrement plus puissante.

Parce quil vise à être un téléphone pratique, cette batterie amovible est rejointe par un port de 3,5 mm pour les écouteurs, ainsi que par la prise en charge de lextension de carte microSD jusquà 256 Go.

La RAM interne et le stockage seront de 1 Go / 16 Go ou 2 Go / 32 Go pour le C20, tandis que le C10 comportera des modèles de 1 Go / 16 Go, 1 Go / 32 Go et 2 Go / 16 Go selon le marché.

Au Royaume-Uni, seul le C20 sera disponible en version 1 Go / 16 Go et ne coûtera que 79 £ lors de son lancement début juin.

Batterie de trois jours - 5050mAh

Processeur Mediatek G25 / G35

Écran HD + (720p) de 6,5 pouces

Systèmes de caméras triples / quadruples

La série G améliore un peu les choses par rapport à la série C et propose des chipsets Mediatek au lieu du silicium Unisoc. Ils ajoutent également lavantage dune autonomie supplémentaire et de plus de caméras à larrière.

Les deux téléphones disposent dune batterie non amovible de 5050 mAh qui, selon Nokia, vous permettra de passer trois jours avant de devoir être branché pour se recharger.

Xiaomi, Google Nest Hub examiné, et plus - Podcast Pocket-lint 97 Par Rik Henderson · 8 Avril 2021

Lappareil photo principal de 13 mégapixels du G10 nest rejoint que par des capteurs de profondeur et de macro à faible résolution de 2 mégapixels, tandis que le G20 a un tableau légèrement plus utile. Il dispose dun primaire de 48 mégapixels aux côtés dun ultra-large de 5 mégapixels et de capteurs de profondeur et de macro.

Les deux téléphones fonctionnent sous Android 11 et sont livrés avec la promesse de deux ans de mises à jour logicielles et de trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles.

Au Royaume-Uni, la série G coûtera un peu plus de 100 £. Le G10 sera livré avec 3 Go / 32 Go de RAM / stockage et sera disponible pour 109 £ à la fin du mois davril, tandis que le G20 coûtera 129 £ pour 4 Go / 64 Go et sera lancé en mai.

Processeur Snapdragon 480 5G

Android 11

Écran FHD + de 6,67 pouces (1080p)

Quad caméras avec optique Zeiss

Batterie 4470mAh avec charge 18W

Au sommet de cette nouvelle famille de téléphones abordables: la série X. Ils sont livrés avec le processeur Snapdragon 480 5G, ce qui signifie que non seulement ils devraient être plus puissants que les deux autres gammes, mais ils sont également livrés avec la 5G.

La série X ne fait pas que monter la barre en termes de puissance de traitement, elle dispose dun écran FHD + plus grand et plus net et est livrée avec de meilleures caméras à larrière.

Le X10 comprend un principal de 48 mégapixels, 5 mégapixels plus la profondeur de 2 mégapixels et des capteurs macro avec optique Zeiss. Le X20 dispose dune caméra principale de 64 mégapixels aux côtés du même trio de caméras de sauvegarde que le X10.

Alors que la batterie 4470mAh est un peu plus petite que la série G, mais Nokia dit quelle durera deux jours et quelle est équipée de capacités de charge de 18W afin quelle se recharge assez rapidement lorsquelle est vide.

La série X vise également à être un appareil plus respectueux de lenvironnement. Il ne sera pas livré avec un chargeur, mais est compatible avec Power Delivery avec vos adaptateurs existants. Il est également livré avec un étui entièrement compostable lorsque vous décidez de le jeter.

Au Royaume-Uni, les X10 et X20 seront disponibles à différents prix et dans différentes options de stockage.

Le X10 sera disponible en 6 Go / 64 Go et 4 Go / 128 Go avec des prix à partir de 249 £. Le X20 sera disponible en variantes 6 Go / 128 Go et 8 Go / 128 Go pour 299 £ et 319 £ respectivement.

Écrit par Cam Bunton.