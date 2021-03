Les détails du Nokia X20 5G et du Nokia X10 5G fuient avant le lancement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nokia a fixé la date dun nouvel événement il y a quelques jours et des détails clés ont été divulgués sur les nouveaux combinés qui devraient être avec nous le 8 avril.

En plus du nouveau téléphone de jeu G10 avec un système de refroidissement en graphène , nous attendons également un X10 connu sous le nom de code Scarlet Witch (effrayant) et le X20, connu sous le nom de Quick Silver.

Lun ou les deux peuvent avoir le Qualcomm Snapdragon 480, car nous savons depuis un certain temps que Nokia allait produire un combiné doté de cette plate-forme - ce dernier téléphone a déjà été divulgué via une liste Geekbench . Il sagit dune plate-forme 5G, il sagit donc clairement des appareils 5G les plus abordables de Nokia.

Selon Nokia Power User (NPU), le X20 sera livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et sera disponible dans des finitions de couleur bleu et sable (jaune? Ou marron?). X10 sera disponible en blanc et vert (photo).

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 15 Mars 2021

Nous aurons également sûrement plus de détails sur les autres téléphones à venir lors de lévénement du 8 avril, qui semble être lévénement de remplacement pour la série habituelle de lancements dappareils de Nokia au Mobile World Congress (MWC) .

Linvitation à lévénement ne donne pas grand-chose. Il y a le hashtag #LoveTrustKeep plus la photo dun homme regardant avec nostalgie dans les arbres - probablement cela est conçu pour indiquer le combiné vert, mais nous verrons.

Écrit par Dan Grabham.