(Pocket-lint) - Plus de détails ont été divulgués sur le téléphone de jeu Nokia G10.

Révélé pour la première fois le 8 mars, le Nokia G10 serait le premier combiné de jeu dédié de la marque depuis un certain temps. On a dit alors quil serait probablement livré avec un écran de 6,4 / 6,5 pouces et un processeur octa-core.

Nous avons maintenant entendu dire que lécran pourrait présenter un taux de rafraîchissement de 120 Hz - important pour les téléphones de jeu - et que le processeur en question pourrait très bien être le Qualcomm Snapdragon 775.

Comme indiqué par MySmartPrice , ce processeur na pas encore été officiellement annoncé par Qualcomm, mais il serait basé sur le 765G, un processeur actuel conçu pour le gameplay.

Une configuration penta-caméra est inclinée pour larrière, mais avec un appareil photo principal de 108 mégapixels, plutôt que le vivaneau de 48 mégapixels précédemment annoncé.

Lécran, répertorié comme 6,5 pouces dans cette dernière fuite, sera QHD + et comportera la technologie PureDisplay V4 de Nokia. Il aura les 120 Hz afforés.

On dit quune batterie de 5000 mAh alimente le combiné.

On ne sait pas encore quand le téléphone sera lancé, sauf pour le second semestre 2021, ni un prix. On pense cependant quil est le successeur naturel du Nokia 8.3 5G .

Écrit par Rik Henderson.