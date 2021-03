Nokia aurait lancé un téléphone de jeu, le Nokia G10

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nokia pourrait se préparer à lancer un appareil présenté comme un téléphone de jeu, selon les dernières rumeurs.

Nokia - ou HMD Global - a été plutôt silencieux ces derniers temps. Après avoir mis tous ses œufs dans le Nokia 8.3 5G et le parrainage du panier James Bond, les choses semblent avoir un peu dérivé.

Le retard de Bond - et les opportunités promotionnelles associées - semblent sêtre écoulés, Nokia ne publiant que quelques mises à jour de milieu de gamme.

Les rumeurs dun téléphone destiné au jeu pourraient être une surprise, bien que Nokia ait une longue histoire avec le jeu, si vous considérez des appareils comme le N-Gage .

Ce nest pas exactement ce à quoi nous nous attendons. Les rumeurs sont plutôt légères sur les détails. Venant de NokiaPowerUser, il est suggéré que le téléphone utilise le numéro de modèle TA-1334, qui est apparu dans les rapports de certification en 2021, mais peu de détails ont été révélés.

Maintenant, on prétend que le mystérieux téléphone portera le nom de Nokia G10. Un écran de 6,4 pouces est mentionné, ainsi quun processeur octo-core et des caméras de 48 mégapixels.

Cela ne nous donne pas grand-chose à faire, car un appareil octo-core pourrait occuper nimporte quelle position dans le portefeuille dappareils.

La préférence de Nokia au cours des dernières années a été de lancer des appareils abordables. Il essaie daugmenter sa part de marché et nous ne pouvons pas voir la société tenter de sattaquer au Legion Phone Dual ou au ROG Phone 5 , nous pensons donc quil sagira dun appareil de milieu de gamme de marque pour ajouter un attrait pour le jeu. Le seul appareil que nous avons récemment vu une fuite est le Nokia 6.4 et il se pourrait quil sagisse dun repositionnement de cet appareil pour ajouter un peu plus de peps à la gamme et supprimer le sentiment dinévitable incrémentalité.

On ne sait pas encore sil aura des caractéristiques spécifiques pour améliorer lexpérience de jeu - mais ils pourraient inclure des fonctionnalités telles que deux haut-parleurs, 120 Hz et un modèle de booster de jeu, ainsi que des options de capture décran natives.

Avec Nokia ayant été si silencieux récemment, nous devrons attendre de voir ce qui sen vient - mais la certification précédente pour TA-1334 suggère quun lancement pourrait être imminent. Choisir de ne pas lappeler TA-1337 semble être une autre occasion manquée.

Écrit par Chris Hall.