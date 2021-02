Nokia 1.4 offre des couleurs attrayantes et une batterie de deux jours pour seulement 89 £

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nokia a lancé sa dernière création: le très économique Nokia 1.4. Il est disponible dès aujourdhui pour seulement 89 £ au Royaume-Uni (99 € en Europe).

Le Nokia 1.4 offre à peu près tout ce que vous attendez dun Nokia abordable. Cest-à-dire quil exécute une version allégée de lexpérience Android vanille de Google.

Cet appareil particulier exécute Android 10 (édition Go) au lancement, ce qui signifie quil y a peu ou pas dinterférences de Nokia / HMD Global côté logiciel.

Lavant du téléphone accueille lécran LCD HD + (720p) de 6,51 pouces avec une petite goutte de rosée ou une encoche en forme de `` V pour la caméra frontale.

Retournez-le et vous trouverez un système à double caméra à larrière composé dun appareil photo principal de 8 mégapixels et dun objectif macro secondaire de 2 mégapixels pour vous aider à vous concentrer sur les éléments en gros plan.

La caméra frontale est une caméra selfie de 5 mégapixels. Ce sont à peu près des fonctionnalités standard dans les meilleurs téléphones économiques .

À lintérieur, vous trouverez le processeur Qualcomm Snapdragon 215 basse consommation avec 1 Go, 2 Go ou 3 Go de RAM, selon que vous optiez pour le stockage de 16 Go, 32 Go ou 64 Go.

Ce nest pas une énorme quantité de stockage avec laquelle jouer, mais vous avez la possibilité de létendre via une carte micro SD jusquà 128 Go supplémentaires.

Pour vous permettre de continuer toute la journée, il existe une batterie de 4000 mAh qui offre jusquà 8,5 heures de lecture vidéo / temps décran. Cela signifie que pour lutilisateur modéré, il ne serait pas déraisonnable dattendre deux jours entre les charges. Peut-être même plus.

Dans lensemble, cela ressemble à un téléphone décent pour largent, offrant les bases dont vous avez besoin dans un package attrayant et ne coûte pas trop cher. Il est disponible dans un joli bleu Fjord, violet crépuscule ou noir.

Écrit par Cam Bunton.