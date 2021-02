La confirmation dAndroid 11 sur le Nokia 8.3 révèle quAndroid One ne tient pas sa promesse

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HMD Global a confirmé quAndroid 11 était en cours de déploiement sur le Nokia 8.3 le 2 février 2021, environ 5 mois après la sortie dAndroid 11 en septembre 2020.

«Counterpoint Research nous a reconnus pour avoir fourni les déploiements les plus rapides pour les deux dernières mises à niveau consécutives du système dexploitation Android, quel que soit le prix au niveau du portefeuille, et nous poursuivrons notre engagement pour nos combinés compatibles Android 11 les plus abordables», déclare Juho Sarvikas, chef agent de produit et vice-président de lAmérique du Nord.

Counterpoint Research a peut-être dit ces choses , et HMD Global a déjà montré quil pouvait se déplacer rapidement pour mettre à jour les appareils, mais pour Android 11, les choses évoluent plutôt plus lentement.

Assis ici en train décrire ceci avec un Nokia 8.3 5G dans une main et le Samsung Galaxy S20 FE dans lautre, il ne semble pas que ces téléphones Nokia tiennent la promesse quAndroid One sest engagée à réaliser.

Le 8.3 5G est le premier téléphone Nokia à obtenir Android 11 - et comme Sarvikas le dit également: "Le Nokia 8.3 5G a ouvert les portes de notre voyage de mise à niveau Android 11 avec de nombreux autres smartphones qui rejoindront bientôt les rangs."

Mais Nokia est à la traîne par rapport à Samsung - connu pour ses mises à jour lentes - qui a déjà mis à jour un certain nombre dappareils à partir de 2020, y compris le Galaxy S20 FE, il y a plus dun mois.

Android One a été conçu pour permettre aux fabricants de téléphones doffrir une expérience Android pure en dehors du Nexus et des programmes Pixel ultérieurs du matériel développé par Google. Le mantra de Nokia - si souvent répété lors des lancements de produits - est «pur, sécurisé et toujours à jour».

Bien que cela ait été vrai au cours des dernières versions dAndroid, cela semble avoir glissé pour Android 11. Pour HMD Global, cest un moment difficile pour ce glissement lorsque dautres fabricants de téléphones Android ont accéléré le rythme des mises à jour. Il vous suffit de consulter notre liste de mises à jour Android 11 et vous verrez combien de fabricants ont amélioré leur jeu - OnePlus, Oppo, Samsung, Sony.

Cest la liste dont Nokia était autrefois en tête.

Nous pensons toujours quAndroid One a de la valeur - cest une excellente alternative aux appareils Pixel - en particulier pour ceux qui veulent quelque chose de abordable où Nokia a des appareils vraiment attrayants. Mais avec les pixels moins chers et ayant reçu la mise à jour en septembre 2020, la fenêtre dans laquelle Nokia opère se rétrécit peut-être.

Pour ceux qui ont adhéré au côté «toujours à jour» du slogan de Nokia, il est difficile de ne pas se sentir un peu déçu. Si Samsung peut adapter et mettre à jour sa version fortement modifiée dAndroid en temps opportun, HMD Global peut sûrement mettre à jour sa version sans entraves plus rapidement. Beaucoup dépendra de la vitesse à partir dici. Il est encore temps pour Nokia de mettre à jour son portefeuille et de le faire plus rapidement que ses concurrents, même si le démarrage est lent.

