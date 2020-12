La mise à jour de milieu de gamme Nokia 5.4 améliore la conception pour des looks plus attrayants

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nokia a amélioré son appareil de milieu de gamme, passant au modèle 5.4, apportant quelques modifications matérielles et de conception pour un package plus attrayant.

Du point de vue de la conception, le Nokia 5.4 passe à une caméra frontale perforée pour un look plus moderne sur lencoche en goutte deau de l itération précédente , tandis que larrière du téléphone passe de couleurs unies pour offrir un motif subtil pour un rendu plus sophistiqué. terminer.

Le téléphone lui-même occupe la même position que le modèle précédent, mais lécran se déplace pour être un peu plus petit à 6,39 pouces. Cela en fait un téléphone un peu plus court, mais dans lensemble, assez similaire à la version précédente.

En interne, il se trouve sur la plate-forme Qualcomm Snapdragon 662 et bien que cela puisse sembler un pas en arrière par rapport au 665 du précédent, il est en fait un peu plus puissant. Il existe des versions de 4 et 6 Go, associées à un stockage de 64 Go, avec prise en charge de la microSD.

La batterie pèse 4000 mAh, Nokia promettant que ce téléphone durera 2 jours après une charge.

Cest tout le tarif standard de milieu de gamme, alors que cet écran est LCD et est livré avec une résolution HD + - 1560 x 720 pixels. Ce nest pas la résolution la plus élevée du marché, et des rivaux comme le Moto G8 Plus vous offriront une résolution plus élevée dans un package similaire, ce qui mérite dêtre pris en compte.

Il y a un appareil photo principal de 48 mégapixels à larrière, avec un appareil photo ultra-large de 5 mégapixels et une macro de 2 mégapixels. Les fonctions cinématiques de Nokia se retrouvent dans cette conception, avec la promesse dune capture vidéo à 60 ips 1080p.

Ce qui est peut-être un peu désynchronisé, cest que le Nokia 5.4 se lance sur Android 10. Malgré ladhésion de Nokia à Android One , il semble que ce nouveau téléphone ne sera pas lancé avec la dernière version du logiciel de Google, mais sa mise à jour sera prévue quelque temps au premier trimestre 2021.

Il y aura une sortie échelonnée pour le nouvel appareil, qui sera déployée à la fin du mois de décembre et jusquen 2021, au prix de 159,99 £ au Royaume-Uni.

Écrit par Chris Hall.