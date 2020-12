Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nokia Mobile pourrait bientôt lancer un nouveau smartphone de milieu de gamme appelé Nokia 5.4, selon Nokiapoweruser, qui a une solide expérience.

Le Nokia 5.4 devrait avoir un écran perforé de 6,5 pouces, 4 Go de RAM, 64 Go ou 128 Go de stockage et un processeur plus rapide par rapport à son prédécesseur 5.3 , qui était livré avec un SoC Qualcomm Snapdragon 665. Gardez à lesprit que Samsung propose également les mid-rangers Nokia 2.4 et Nokia 3.4.

Le nouveau smartphone Nokia 5.4 a également commencé à apparaître sur les sites Web des détaillants australiens, notamment Acquire et Aus Shop IT . En fait, Aus Shop IT a affirmé que le Nokia 5.4 commencerait à 349 AUD (environ 258 USD), bien quAcquire ait déclaré que le téléphone devrait commencer à 371 AUD (environ 274 USD).

Les deux détaillants conviennent cependant que le Nokia 5.4 sera disponible en bleu et violet. Compte tenu de ces fuites détaillées, le téléphone pourrait arriver bientôt.

Mais rappelons-nous que toutes ces informations proviennent dun rapport non confirmé et de fuites de détaillants, donc cest juste basé sur des rumeurs et des spéculations à ce stade. La société de téléphonie mobile elle-même na encore rien annoncé officiellement, alors gardez tout cela à lesprit en attendant le mot officiel sur une date de sortie.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur le Nokia 5.4, y compris quand et sil pourrait être lancé et sa disponibilité mondiale, bien sûr.

Écrit par Maggie Tillman.