Nokia 8 V 5G UW est un Nokia 8.3 pour Verizon

(Pocket-lint) - Nokia a annoncé son deuxième téléphone 5G, disponible sur le service mmWave 5G de Verizon. Le Nokia 8 V 5G UW, au nom accrocheur, est une version du Nokia 8.3 pour le réseau de Verizon, ce nest donc pas vraiment un nouvel appareil, juste une variante.

Le nouveau Nokia 8V 5G UW se trouve sur le matériel Qualcomm Snapdragon 765G, de sorte que cet appareil se situe dans le milieu de gamme, avec une caméra quadruple à larrière, offrant un appareil photo principal de 64 mégapixels, avec des objectifs de Zeiss.

Nous avons déjà examiné le Nokia 8.3 et nous avons trouvé que cétait un excellent appareil, avec beaucoup davantages, bien que lappareil photo soit un peu sur-vendu. Lappareil photo principal et lultra-large sont suffisamment capables, mais le capteur macro et le capteur de profondeur semblent juste compenser les chiffres.

Le téléphone est doté dun cadre en aluminium avec verre Gorilla Glass à lavant et à larrière, et il y a trois antennes mmWave dans ce téléphone, conçues pour vous offrir une réception parfaite pour ces vitesses ultra-rapides.

Il y a un écran de 6,81 pouces à lavant du téléphone, prenant en charge le HDR et offrant beaucoup despace pour jouer - et cela a lair particulièrement bien lorsque vous avez filmé une vidéo en mode cinématique 21: 9.

Il y a un bouton Assistant Google sur le côté du téléphone qui exécute autrement le logiciel Android One, il est donc assez exempt dajouts ou de modifications de loffre Android standard.

«Nous nous sommes engagés à offrir une expérience 5G de qualité pour les téléphones Nokia sur le réseau ultra large bande de Verizon avant la fin de 2020. Aujourdhui, nous tenons cette promesse. Le Nokia 8 V 5G UW est notre premier appareil opérateur phare abordable sur Android aux États-Unis, et il est construit sur le réseau ultra large bande 5G de pointe de Verizon. Nous sommes quatre ans dans notre aventure avec les téléphones Nokia en tant que HMD Global et cest une étape dont nous nous souviendrons tous », a déclaré Juho Sarvikas directeur des produits et vice-président Amérique du Nord, HMD Global.

Il sera disponible sur Verizon.com et en magasin au prix de 699 $, à partir du 12 novembre.

