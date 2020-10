Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un document interne HMD Global divulgué, vu par Nokiamob , a révélé les projets de HMD Global, qui incluent un combiné Nokia 10.

On pense que HMD Global prépare un successeur du produit phare Nokia 9 PureView , probablement appelé Nokia 9.3 PureView .

Cependant, un document interne divulgué a fait surface avec, apparemment, des détails clés indiquant que le téléphone porte un nom de marque différent. Plus précisément, le document contient une section interdisant au personnel de commenter les rumeurs concernant un «Nokia 10». Le document ne précise pas si le nom du Nokia 10 remplacera le 9 PureView ou sil sagit dun appareil entièrement différent, mais les rapports soupçonnent que le téléphone est un produit phare.

Tout cela, bien sûr, soulève la question: que se passe-t-il avec la marque Nokia PurView, et le successeur de Nokia 9 PureView sappellera-t-il réellement Nokia 10 au lieu de Nokia 9.3? Le document ne propose malheureusement pas plus dinformations sur le Nokia 10.



HMD Global espère devenir lun des trois principaux OEM de smartphones au cours des cinq prochaines années.Il cible donc lInde, la Chine, la Russie, lIndonésie, le Royaume-Uni, lAllemagne, lAfrique du Sud et les États-Unis, et il devrait annoncer le Nokia 6.3, Nokia 7.3 5G et Nokia 10 (ou 9.3 PureView) dici fin 2020.

Écrit par Maggie Tillman.