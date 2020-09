Nokia 7.3 rend la fuite dun autre téléphone 5G prévu de Finlande

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les rumeurs sur le Nokia 7.3 courent depuis un certain temps, et ce téléphone serait lancé depuis longtemps en 2020. De nouveaux rendus ont mis un peu plus de viande sur ces os fragmentaires.

Les fuites proviennent dune source fiable - Steve Hemmerstoffer qui sappelle OnLeaks sur les canaux sociaux - bien que dans ce cas, il se soit associé à un site Web que nous connaissons moins. Cependant, le travail dHemmerstoffer est souvent assez fiable, nous sommes donc enclins à croire quil sagit dun aperçu précis du prochain appareil.

On sattend à ce que le Nokia 7.3 reprenne le design que nous avons vu sur le Nokia 7.2 et plus récemment sur le Nokia 8.3 , avec une bosse dappareil photo surélevée et ronde à larrière du téléphone.

Dans ce cas, il y a un scanner dempreintes digitales à larrière de ce que lon dit être un appareil de 6,5 pouces. Les dimensions sont de 165,8 x 76,3 x 8,2 mm, et il semble certainement que vous pourriez vous attendre de ce téléphone.

Cela voit un trou de perforation dans lécran pour la caméra frontale et une lunette de réflexion en bas de lécran portant le nom Nokia. Cest la même disposition que nous avons vue sur le Nokia 8.3. Il semble quil y ait une courbure vers les bords du capot arrière. Lappareil photo aurait un capteur principal de 48 mégapixels, tandis que la caméra frontale serait de 24 mégapixels.

Il y a peu dautres choses qui peuvent être discernées à partir des images elles-mêmes, mais il y a dautres détails qui correspondent aux appareils à venir.

Le plus important est que Juho Sarvikas, chef de produit chez HMD Global, était extrêmement enthousiasmé par lannonce du Qualcomm Snapdragon 690 , confirmant récemment quil y aurait des appareils Nokia sur cette plate-forme à lavenir et que le Nokia 7.3 semble être une évidence. en forme.

Une chose reste cependant en question: Nokia vient dannoncer les Nokia 2.4 et 3.4 - que dire quil nannoncera pas également le prochain téléphone sous le nom de Nokia 7.4 au lieu de prolonger le surnom .3 plus longtemps?

Écrit par Chris Hall.