Nokia met à jour les androïdes dentrée de gamme avec Nokia 2.4 et Nokia 3.4

(Pocket-lint) - Nokia a bondi vers ses mises à jour .4 avec une paire de nouveaux téléphones à lentrée de gamme de sa gamme, avec le Nokia 2.4 et le Nokia 3.4.

Les deux nouveaux appareils sont conçus pour ouvrir laccès aux smartphones de Nokia , sans demander aux clients de payer plus de chances.

Le Nokia 2.4 est le moins cher de la paire à 119 €, principalement grâce à la puce MediaTek Helio P22 qui lalimente. Il existe des versions de 2 et 3 Go de RAM et un stockage de 32/64 Go avec prise en charge de microSD, il sagit donc de lentrée de gamme pour Android.

Il a cependant un grand écran, mesurant 6,5 pouces avec un aspect 20: 9, mais noffrant quune résolution de 720p.

À larrière se trouve un appareil photo de 13 mégapixels avec un capteur de profondeur, tandis quun appareil photo de 5 mégapixels se trouve dans lencoche en forme de goutte deau à lavant du téléphone.

Il y a une batterie de 4500 mAh et nous pensons que cela durera bien plus de 2 jours compte tenu des spécifications limitées de ce téléphone.

Le Nokia 3.4 est un peu plus excitant, mais il est toujours à lextrémité abordable du spectre à 159 €. Il est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 460 avec 3/4 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage avec microSD.

Lécran mesure 6,39 pouces et dispose dun trou pour la caméra frontale, ce qui est une excellente fonctionnalité à ce bas niveau de téléphone. Laffichage est à nouveau limité à 720p et a un aspect 19,5: 9. Il y a une batterie de 4000 mAh.

Encore une fois, il y a une caméra arrière de 13 mégapixels et un capteur de profondeur, mais il y a aussi un appareil photo ultra-large de 5 mégapixels sur ce modèle. La caméra frontale est de 8 mégapixels.

Les deux téléphones seront lancés sur Android 10, mais Nokia propose une promesse de deux versions sur ses appareils, il obtiendra donc Android 11 et Android 12, ainsi que 3 ans de mises à jour de sécurité.

Les nouveaux modèles seront largement disponibles et seront disponibles dans une gamme de couleurs attrayantes conçues pour refléter lhéritage scandinave de Nokia.

Écrit par Chris Hall.