(Pocket-lint) - Un téléphone Nokia non annoncé a été repéré sur une photo prise sur le tournage de No Time To Die, le film de James Bond.

Prise lors dune visite du plateau par le prince Charles, limage montre un appareil avec une unité de caméra circulaire à larrière - censé être le téléphone Nokia 5G qui avait été précédemment confirmé serait dans le film.

Cela correspond à la vidéo également prise lors de la visite, qui montre également légèrement lappareil sur le bureau.

On ne sait pas exactement de quel modèle il sagit, mais le courant de pensée actuel est quil sagit du Nokia 7.3 5G , dont la rumeur dit quil fera une apparition plus tard cette année - un peu comme le film reporté lui-même.

Cest maintenant prévu pour une sortie le 12 novembre, alors quel est le pari que le 7.3 pourrait apparaître à peu près au même moment?

Il pourrait même sagir du Nokia 9.3 PureView , bien sûr, qui na toujours pas fait son apparition cette année. Bien que la forme de la caméra à larrière ne ressemble pas aux nombreuses photos qui ont fui de cet appareil.

Le nouveau film de James Bond, qui devait initialement sortir en avril 2020, a été reporté en raison de la pandémie mondiale en cours. Il est clair que Bond a eu plus de temps pour mourir que prévu initialement.

Écrit par Rik Henderson.