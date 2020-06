Les téléphones 5G abordables de Nokia utiliseront le nouveau Snapdragon 690

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La 5G abordable est en route grâce à la nouvelle plate-forme Snapdragon 690 de Qualcomm récemment publiée et il semble quelle alimentera les futurs téléphones Nokia.

Le chef de produit de HMD Global, Juho Sarvikas, sest adressé à Twitter pour féliciter Qualcomm pour le lancement de la nouvelle plate-forme 5G abordable, la décrivant comme "vraiment transformatrice", avant de poursuivre: "Cette nouvelle plate-forme de Qualcomm joue un rôle central dans notre stratégie 5G pour les téléphones Nokia. "

Félicitations @cristianoamon et la formidable équipe de @Qualcomm pour le lancement de la plate-forme mobile #Snapdragon 690! Nous sommes ravis dapporter notre vision Nokia Phones dune expérience 5G véritablement mondiale et à lépreuve du temps à un prix encore plus abordable avec cette plateforme de transformation! pic.twitter.com/yctqfE13sY - Juho Sarvikas (@sarvikas) 17 juin 2020

Nokia et Qualcomm parlent depuis longtemps de la 5G plus abordable, cherchant à déplacer la conversation des téléphones 5G de première génération qui étaient tous de qualité phare, vers des appareils qui seront plus largement accessibles. Le premier dentre eux - le Nokia 8.3 - est basé sur le Qualcomm Snapdragon 765G et devrait être lancé prochainement.

Mais le Snapdragon 690 se déplacera dans un niveau inférieur dappareils - probablement les appareils Nokia 6 ou Nokia 7. Les rumeurs précédentes suggéraient quil pourrait y avoir un Nokia 7.3 5G dans le pipeline , initialement suggéré dutiliser le matériel Dimensity de MediaTek qui est également équipé de la 5G.

Il semble que Nokia dispose désormais de plus doptions, la marque Qualcomm étant certainement porteuse de valeur sur certains des marchés clés de Nokia, comme lInde.

Nous ne savons pas exactement quand ces appareils pourraient être lancés, mais il arrive souvent que Qualcomm fournisse à lavance du matériel pour le développement aux fabricants, ce qui réduit les délais de commercialisation. Nous nous attendions normalement à ce que Nokia fasse des annonces pour de nouveaux appareils vers septembre, mais étant donné la perturbation mondiale des chaînes dapprovisionnement, il est difficile de déterminer exactement quand nous verrons ces téléphones 5G plus abordables.