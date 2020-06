Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Un trio de combinés Nokia devrait faire sa révérence au cours du troisième trimestre de cette année, mais bien que cela semble désormais peu probable, des sources affirment quils ne seront pas retardés longtemps. Le Nokia 9.3 PureView , ainsi que les milieu de gamme Nokia 6.3 et Nokia 7.3, devraient plutôt arriver au quatrième trimestre.

Le 9.3 PureView, par exemple, était attendu pour septembre auparavant - peut-être vers lIFA 2020. Le salon allemand se poursuit, bien que dans un format différent, mais en raison de la pandémie mondiale, le téléphone ne sera pas lancé là-bas.

Nokiapoweruser affirme que la société mère HMD Global est plus susceptible de viser un lancement à un moment donné entre octobre et décembre. Et cela vaut aussi pour le téléphone Nokia 5G «à bas prix» - autrement connu sous le nom de Nokia 7.3 -.

Le Nokia 6.3 sera le moins cher et le plus gai du groupe, avec un processeur Snapdragon 675 (même 670 a été annoncé) et un appareil photo à quatre caméras à larrière.

La plus grosse affaire sera cependant la 9.3. Selon les rumeurs, il est livré avec un processeur Qualcomm Snapdragon 865, un écran de 120 Hz et un appareil photo de 64 ou 108 mégapixels.

Cependant, contrairement à son prédécesseur, son unité de caméra devrait être plus conventionnelle.

Nous vous informerons lorsque nous en saurons plus.