Un téléphone Nokia 5G à bas prix est en route

Un téléphone Nokia 5G moins cher est en route, alimenté par un chipset MediaTek Dimensity.

Il peut être connu sous le nom de Nokia 7.3 selon des rumeurs qui suggèrent également que lentreprise derrière les téléphones Nokia - HMD Global - a produit deux versions différentes du même combiné, une avec et une sans 5G.

Les rumeurs - rapportées par NokiaPowerUser - suggèrent également que le téléphone sera lancé au début de lannée prochaine plutôt que plus tard cette année pour coïncider avec lexplosion attendue des combinés 5G en 2021.

Après tout, nous nous attendons à ce que le premier iPhone 5G fasse ses débuts à la fin de cette année, ce qui devrait également donner un coup de pouce.

MediaTek nest pas aussi connu que certains autres fournisseurs de chipsets, mais la société gère de nombreux combinés bas de gamme et milieu de gamme et la société a été la première à intégrer pleinement un modem 5G il y a un an .

Nokia a lancé son premier smartphone 5G plus tôt dans lannée, basé sur le chipset Snapdragon 735G de Qualcomm. Il na pas encore été mis sur le marché, mais il faut dire que cest encore très tôt pour le marché de la 5G. Lintégration dun chipset MediaTek aiderait certainement Nokia à viser un prix inférieur.

Les premiers réseaux 5G aux États-Unis et au Royaume-Uni ont un peu plus dun an, mais les zones couvertes restent inégales malgré la poursuite du déploiement. Attendez-vous à voir beaucoup plus de montée en puissance des réseaux au cours du second semestre 2020.