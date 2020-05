Nokia 9.3 PureView tournerait une vidéo 8K

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Nokia 9.3 PureView est prévu pour une sortie au second semestre 2020, si les fuites et les rumeurs sont vraies - et que les événements mondiaux actuels ne gênent pas. Cependant, nous en savons encore relativement peu à ce sujet.

En dehors de la fenêtre de sortie proposée, nous pensons quil pourrait fonctionner sur le système Qualcomm Snapdragon 865 + 5G sur puce, et les suggestions sont que son capteur de caméra principal sera de 108 mégapixels.

Nous comprenons maintenant que la marque Nokia de HMD pourrait également permettre lenregistrement vidéo 8K jusquà 30 images par seconde.

Une source aurait déclaré à Nokia Power User que la fonctionnalité est toujours en phase de développement, avec des "algorithmes de caméra et dédition" toujours "en cours". Mais, sil réussit, le Nokia 9.3 PureView sera parmi une poignée de téléphones capables denregistrer de telles résolutions (par exemple, la série Samsung Galaxy S20 ou Poco F2 Pro ).

Essentiellement, dautres téléphones alimentés par le Snapdragon 865.

La même source a également révélé que ses modes "Pro" et "Nuit" seront améliorés, tandis que léquipe Zeiss travaille à améliorer certains des effets Zeiss exclusifs qui accompagneront le téléphone.

Nous ne savons pas exactement quand HMD pourrait dévoiler complètement le Nokia 9.3 PureView, mais nous vous tiendrons au courant en attendant.