Nokia 9.3 PureView: date de sortie, spécifications et rumeurs

Le Nokia 9 PureView a été annoncé en 2018, introduisant un système innovant à cinq caméras piloté par la technologie Light. Il a promis une percée dans la qualité de limage, il a promis un contrôle de la profondeur comme jamais auparavant, il a promis ... il a promis beaucoup.

Le produit phare de Nokia na jamais vraiment mis les voiles. La sortie était limitée, les tests par les médias étaient limités et ils se sont discrètement glissés en arrière-plan. Mais la rumeur veut que Nokia se prépare à revenir avec un nouveau téléphone phare du Nokia 9.

Lancement prévu au S2 2020

Des rumeurs sur la mise à jour de Nokia 9 se sont multipliées au cours des deux dernières années. Tout dabord, il a été dit que Nokia allait effectuer une mise à jour rapide du matériel de base, mais cela na pas été fait. Plus récemment, il a été suggéré que le Nokia 9.3 pourrait être lancé au second semestre 2020.

Le lieu le plus probable est lIFA 2020, qui devrait se tenir en septembre 2020, mais nous ne savons pas si ce salon se tiendra. Cependant, septembre est un délai raisonnable pour le lancement.

Nokia 9.2 ou Nokia 9.3?

Ceux qui suivent la stratégie de dénomination de Nokia savent que la société aime publier des téléphones mis à jour sous forme dincréments de points, vous vous retrouvez donc avec le Nokia 7.2 par exemple. En 2020, cependant, la société est passée du Nokia 8.1 au Nokia 8.3 . À lépoque, Juho Sarvikas, directeur des produits chez HMD Global, nous a expliqué quil sagissait de tout garder en ligne et de passer directement à la 5G sur le Nokia 8.

Il ny a rien pour suggérer que HMD Global utiliserait une stratégie différente sur dautres appareils - pour lancer quoi que ce soit en .2 le daterait maintenant, donc Nokia 9.3 - comme largement suggéré - ressemble au nom probable.

Jusquà présent, peu de choses ont été dites sur le design. Nous savons que cet appareil devrait être équipé dune matrice de cinq caméras à larrière, nous nous attendons donc à ce que la conception physique reste similaire, mais les rumeurs suggèrent que le système à cinq caméras sera complètement différent cette fois-ci.

Les premiers rendus suggéraient un affichage en cascade, repoussant les lunettes et un design légèrement carré, bien que ce soit peu probable compte tenu des appareils récents de Nokia. Il y a aussi la suggestion que la matrice de caméras ressemblera beaucoup plus aux appareils Nokia 7.2 et Nokia 8.3.

Au-delà de cela, il y a très peu dinformations sur ce à quoi il ressemblera réellement.

Affichage en cascade?

Caméra de perforation?

120Hz?

Les détails sont minces au sol autour de la taille et de laspect de lécran du Nokia 9.3, mais il est suggéré quil aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le fournisseur de panneaux devrait être LG.

On a parlé à la fois dune caméra à perforation et dune caméra sous-écran, bien quil ny ait pas de certitude sur ce qui pourrait apparaître dans le nouveau téléphone.

Qualcomm Snapdragon 865 + 5G

Rien na vraiment été dit sur le matériel du nouveau Nokia 9, mais il est peu probable que ce soit autre chose que le Qualcomm Snapdragon 865 . Que ce soit la version la plus récente - la 865+ qui devrait apparaître dans la seconde moitié de 2020, ou la version actuellement disponible, nous ne le savons pas.

Alors que Nokia fait déjà un pas vers la 5G avec le Nokia 8.3, nous nous attendons à ce que le Nokia 9.3 soit également 5G, en utilisant le modem Qualcomm X55, comme beaucoup de smartphones récents.

Au-delà de cela, il y a très peu dinformations sur ce à quoi sattendre du nouveau téléphone.

Système de caméra conventionnel

Appareil photo principal 64 ou 108 MP

OIS sur la caméra principale

Le Nokia 9 PureView est remarquable en raison du système déclairage quil a utilisé, avec plusieurs capteurs capturant des informations en mettant laccent sur la qualité de limage. On pense que Nokia va abandonner le système Light pour un système multi-caméras plus conventionnel.

Cela se traduira probablement par un appareil photo principal haute résolution, un téléobjectif, un grand angle et peut-être une macro. Nous soupçonnons que Nokia envisage le succès dentreprises comme Huawei et suivra cette voie à la place.

Quant aux détails, il y en a très peu. On dit que le capteur de 108 mégapixels de Samsung est en cours dévaluation, tout comme le capteur de 64 mégapixels de Sony. On pense que la caméra principale aura OIS.

Cest probablement lune des choses les plus attrayantes du Nokia 9.3 PureView - le pur logiciel Android. Il ny a pas beaucoup de choix pour les téléphones Android purs - si vous ne prenez pas le Pixel 4 XL , il ny en a pas beaucoup. Cela pourrait être sur le point de changer avec le Moto Edge + et Nokia joue certainement dans lespace Android pur.

Nous nous attendions à ce que le téléphone soit lancé assez peu de temps après lannonce dAndroid 11, mais il est difficile de savoir sil sera prêt pour une version complète sur un nouvel appareil. Cela pourrait ne pas se produire si nous attendons le lancement du Pixel 5 pour lancer le nouveau logiciel.

Voici un aperçu de toutes les fuites et rumeurs pour le Nokia 9.3, construisant limage de ce prochain téléphone:

Les rumeurs suggèrent que Nokia va séloigner du système de caméra Light du téléphone dorigine et offrir quelque chose de beaucoup plus conventionnel.

Une fuite de Nokia sur Twitter a suggéré quil existe plusieurs versions du Nokia 9.3 en cours de test, et une large gamme de configurations de caméras sont en cours de test.

Il na pas été décidé lequel des capteurs sera utilisé pour la prise de vue vidéo: il y a le choix entre un capteur de 64 mégapixels de Sony et un capteur de 108 mégapixels de Samsung. Cependant, les deux modèles sur les deux capteurs montrent des résultats impressionnants et la version finale est presque prête. pic.twitter.com/o5Q9TAt4W0 - Nokia à nouveau (@nokia_anew) 13 avril 2020

Renforcement des rumeurs de lancement de Nokia , maintenant avec la suggestion que ce sera le Nokia 9.3 après le lancement de Nokia 8.3.

Nokia serait en train détudier la technologie de sous-affichage de la caméra avant du prochain Nokia 9.

Les rapports suggèrent que Nokia ne publiera pas de mise à jour Nokia 9 avant le second semestre 2020.

Renders est apparu dun nouveau téléphone à cinq caméras, suggéré comme une nouvelle version du Nokia 9. Il comprend un appareil photo perforé dans laffichage en cascade et un ensemble de caméras repensé à larrière, correspondant à la conception dautres appareils Nokia.

Les rumeurs suggèrent que Nokia envisageait de mettre à jour le matériel du Nokia 9 PureView avec un passage à Qualcomm Snapdragon 855 et une caméra frontale perforée. La mise à jour rumeur nest jamais apparue.