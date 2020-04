Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Nokia 9 PureView a été lun des premiers appareils à être lancé avec de nombreuses caméras à larrière. Il avait cinq appareils photo, mais pas de la même manière que les téléphones contemporains - il navait pas cette gamme complète de zoom et grand angle que de nombreux téléphones offrent maintenant.

Au lieu de cela, il a utilisé le système multi-objectifs de Light conçu pour collecter plus dinformations et de données, permettant une détection de profondeur et une absorption de la lumière plus grandes pour donner de meilleurs résultats quun appareil photo mono-objectif ordinaire.

Le Nokia 9 PureView na pas vraiment décollé et face à des concurrents qui offraient bien plus de fonctionnalités, il semble maintenant que la prochaine itération de ce Nokia phare soit dautant plus conventionnelle.

Nokia Power User affirme avoir reçu un conseil suggérant que le Nokia 9.3 (comme nous pensons quil sappellera), aura un système à cinq caméras, y compris un appareil photo principal de 64 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 108 mégapixels, puis une profondeur , macro et téléobjectifs.

NPU souligne que cela ne provient pas dune source complètement fiable, alors prenez les détails avec une pincée de sel, mais la pensée générale est que Nokia recherchera une solution plus "normale" que sa précédente tentative. En regardant les spécifications ici, il y a un soupçon de liste de souhaits des fans à leur sujet, mais avec Nokia voulant faire sensation, cela pourrait bien arriver.

Les lancements les plus récents de Nokia incluent le Nokia 8.3 - son premier combiné 5G - et nous nous attendons à ce que le Nokia 9.3 soit également un téléphone 5G, bien que très probablement assis sur Snapdragon 865.

Nous nous attendons normalement à ce que le lancement saligne sur le salon IFA, qui se tient normalement à Berlin en septembre. Reste à savoir si cet événement aura lieu, mais cela semble la période la plus probable de lannée pour voir ce nouveau téléphone phare de Nokia.