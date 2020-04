Nokia 9.3 annoncé lancer la deuxième moitié de 2020

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Plus d'un an s'est écoulé depuis le lancement du Nokia 9 PureView, l'ambitieux téléphone cinq caméras de HMD Global, sans aucun signe de mise à jour de ce modèle.

Les plans Mobile World Congress de Nokia se sont vus retardés, mais ont abouti au lancement du Nokia 8.3 comme son premier combiné 5G, se déplaçant dans une position sous-phare assis sur la plateforme Snapdragon 765.

Le vaisseau amiral de Nokia reste inquiétant, avec des rumeurs de mises à jour du Nokia 9 à venir et à venir. Encore une fois, nous avons vu qu'il a rapporté que le Nokia 9 sera rafraîchi dans la seconde moitié de 2020.

Cette rumeur a commencé en janvier 2020 et sans fuites en vue du Mobile World Congress, on peut supposer que il n'y a jamais eu de plan pour lancer le téléphone là-bas. On dit depuis un certain temps que HMD Global va sauter la mise à jour 9.2 et passer directement au Nokia 9.3. Cela

va s'intégrer avec d'autres appareils que la société a lancés cette année, avec Juho Sarvikas, directeur produit de HMD Global, expliquant qu'avec le Nokia 8, il a sauté l'incrément 8.2 alors qu'il passait directement à 5G.

Lorsque le Nokia 9 PureView a été lancé, il était assis sur un vieux matériel. Il a lancé sur Snapdragon 845 plutôt que 855 que ses rivaux l'ont fait. À l'époque, Nokia a déclaré que c'était en raison du développement nécessaire pour que le matériel fonctionne avec le système d'imagerie avancé, mais le message que les acheteurs potentiels ont reçu était qu'il a été lancé comme un téléphone obsolète. Il a obtenu une réponse sourde, n'a pas été largement adopté et nous n'avons même pas réussi à sécuriser un dispositif d'évaluation.

C' est ce que HMD Global devra éviter avec toute future mise à jour de Nokia 9 : cela se placera dans une position phare et il doit rivaliser avec un appareil rival comme le Samsung Galaxy S20 ou OnePlus 8, ainsi que d'avoir son point de vente unique - que nous supposons être le système de cinq caméras.

Nous voyons des dribbles d'informations arriver sur le Nokia 9.3, mais les téléphones phares de niveau restent insaisissables pour le nouveau Nokia.