Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HMD Global, la marque mère de téléphones Nokia, organise un événement virtuel le mardi 22 septembre 2020.

Il est prévu dannoncer au moins un nouveau téléphone - peut-être trois. Après avoir sorti le Nokia 8.3 5G , le téléphone qui figurera dans le futur film de James Bond No Time To Die, nous nous attendons à des discussions sur le thème des espions, avant la révélation de nouveaux appareils. Nous attendons depuis longtemps le Nokia 9.3 PureView , même si on en a peu parlé récemment, mais les rumeurs ont été remplies de discussions sur les appareils dentrée de gamme.

Voici donc les détails sur la façon de regarder lévénement, quand il commence, et un peu plus sur à quoi sattendre.

Lévénement de lancement commence à 16h BST le mardi 22 septembre 2020. Voici les horaires pour votre région:

Côte ouest des États-Unis: 8h PDT

8h PDT Côte est des États-Unis: 11h HAE

11h HAE Royaume-Uni: 16h BST

16h BST Europe centrale: 17h CEST

17h CEST Inde: 20h30 IST

20h30 IST Chine: 23h CST

23h CST Australie: 1h00 AEST (23 septembre)

Vous pourrez le suivre sur la chaîne YouTube de Nokia Mobile et nous avons intégré la vidéo en haut de cette page.

Comme nous lavons mentionné ci-dessus, plusieurs téléphones ont fait lobjet de nombreuses rumeurs ces derniers temps, avec lespoir quils sortiront tous avant la fin de 2020 . Il est donc logique que HMD Global annonce chacun dentre eux lors de son événement virtuel. Le Nokia 9.3 PureView sera le produit phare, qui serait livré avec une configuration innovante de cinq caméras à larrière. Nous avons également entendu parler du Nokia 7.3 5G - notamment parce quil a été repéré allongé sur un bureau lors dune tournée de No Time to Die. Et, le Nokia 6.3 fonctionnerait sur un processeur Qualcomm Snapdragon 675.

Cependant, il y a eu très peu de fuites autour de ces appareils ces dernières semaines, alors quil y en a eu à propos du Nokia 2.4 et du Nokia 3.4. Nokia a également taquiné le lancement mais a partagé ce qui ressemble à des plans des appareils - et nous ne sommes pas sûrs que nous examinions les appareils phares à partir de ces images.

Tout sera bientôt révélé.

Écrit par Rik Henderson. Édité par Chris Hall.