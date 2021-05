Netflix teste le bouton `` Play Something sur mobile, Android en premier

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On dit que Netflix teste son bouton `` Play Something sur mobile, les utilisateurs dAndroid étant prêts à obtenir la fonctionnalité en premier.

La fonction Play Something a été lancée sur les téléviseurs en avril 2021. Il sagit essentiellement dune fonction de lecture aléatoire qui permet à lalgorithme de Netflix de choisir quelque chose à regarder en fonction de ce que vous avez regardé et aimé précédemment.

Fondamentalement, cela supprime le dilemme «que devons-nous regarder», en proposant une nouvelle série ou un nouveau film que vous pourriez apprécier, ou parfois quelque chose que vous avez commencé à regarder mais que vous navez pas fini. Si vous naimez pas ce que le bouton Play Something sélectionne, vous pouvez relancer les dés et quelque chose dautre vous sera suggéré.

On dit que le déploiement de la fonctionnalité sur mobile commence avec les téléphones Android dans le monde et selon Engadget , si vous faites partie du test, vous verrez le bouton apparaître dans lapplication Netflix. Il sera disponible sur les profils des adultes et des enfants.

Nous avons jeté un coup dœil à nos appareils chez Pocket-lint, mais nous navons pas encore le bouton. Cela vaut la peine de vous assurer que votre application Netflix est à jour sur votre appareil Android, mais comme vous ne le savez jamais, vous pourriez être lun des élus.

Tout ce qui permet de choisir plus facilement quelque chose dans lénorme catalogue démissions et de films à regarder est un bonus à nos yeux. Si vous navez pas encore le bouton et que vous avez besoin dun petit coup de main, vous pouvez lire notre meilleure fonctionnalité démissions Netflix qui vous donne un aperçu des émissions préférées de Pocket-lint sur le service de streaming.

Écrit par Britta O'Boyle.