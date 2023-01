Le ThinkPhone de Lenovo par Motorola apporte la commodité professionnelle dans un téléphone phare

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Comme les fuites l'avaient prédit avant le lancement officiel, Lenovo a lancé un nouveau smartphone au CES, en exploitant la marque historique "Think" 30 ans après le ThinkPad original. Le résultat : le ThinkPhone de Motorola.

Dans les grandes lignes, le ThinkPhone est un téléphone phare assez standard avec des améliorations logicielles et conceptuelles créées pour tirer le meilleur parti des situations d'entreprise et des lieux de travail.

Lenovo le décrit comme le "meilleur compagnon d'un ThinkPad" et présente un design en fibre de carbone qui rappelle beaucoup le ThinkPad X1 Carbon.

Le téléphone est non seulement conforme à la norme IP68 contre l'eau et la poussière, mais il est également certifié MIL-STD 810H. Vous savez donc qu'il va survivre, que vous le laissiez tomber sur le sol ou dans l'eau.

Cette durabilité est due à la fibre aramide utilisée dans la construction du panneau arrière, associée à un cadre en aluminium et à une surface avant en Gorilla Glass Victus.

Il est également doté d'une touche rouge personnalisable (c'est le bouton rouge sur le côté), que vous pouvez utiliser pour accéder rapidement aux applications professionnelles que vous utilisez en permanence ou pour vous connecter à votre PC afin d'accéder à certaines des fonctionnalités inter-appareils.

Ces fonctions comprennent la connexion instantanée, qui vous permet de découvrir rapidement un PC à proximité et de vous y connecter, ou le presse-papiers et les notifications unifiées, qui vous permettent respectivement de copier et de coller facilement d'un appareil à l'autre ou d'afficher les notifications de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur portable.

Vous pouvez également utiliser une fonction de dépôt de fichiers pour glisser et déposer des fichiers directement du ThinkPhone vers votre PC, ou utiliser votre téléphone comme webcam lors d'appels vidéo sur des applications comme Teams.

En fait, le téléphone est préchargé avec Microsoft 365, Outlook et Teams dès sa sortie de la boîte et le bouton rouge peut être utilisé pour se connecter instantanément et utiliser la fonction Walkie Talkie dans Teams pour répondre immédiatement aux collègues qui travaillent à distance.

En ce qui concerne les spécifications de base, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Le téléphone est alimenté par le processeur Snapdragon 8+ Gen 1, dispose de 8 ou 12 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128, 256 ou 512 Go.

Vous bénéficiez du HDR10+ et de la prise en charge du HDR d'Amazon et de YouTube sur l'écran AMOLED de 6,6 pouces situé à l'avant, ainsi que d'un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz et d'une résolution de 1080 x 2400.

Il y a une batterie de 5000mAh, une charge filaire TurboPower de 68W, unecharge sans fil de 15W et des haut-parleurs doubles, plus un système de double caméra composé d'une caméra principale de 50 mégapixels et d'une ultra-large de 13 mégapixels.

Le téléphone sera mis en vente dans un certain nombre de régions du monde au cours des prochains mois. Il sera disponible aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Australie et dans certains pays asiatiques.

Écrit par Cam Bunton.