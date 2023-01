Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Peu de marques d'ordinateurs portables sont aussi instantanément reconnaissables que les ThinkPad de Lenovo. Même si on les voit généralement déployés dans les entreprises en tant que machines de travail/professionnelles plutôt que choisis par les consommateurs individuels, c'est une marque qui a survécu à beaucoup d'autres.

Aujourd'hui, Motorola, qui appartient à Lenovo, est sur le point de lancer un téléphone pour l'accompagner. Il s'agit du ThinkPhone, dont le style et le design sont clairement destinés à s'intégrer parfaitement au look des ThinkPad modernes.

Motorola n'a pas encore tout montré, mais nous avons un aperçu suffisant pour voir que - en plus de l'effet de fibre de carbone ThinkPad-esque sur le dos - il y a un bouton rouge sur le côté, reflétant le TrackPoint qui est sur les machines ThinkPad depuis des années.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Nous ne savons pas exactement à quoi sert ce bouton rouge. Les fuites précédentes montrent le bouton de volume et le bouton d'alimentation sur le côté opposé comme d'habitude, donc nous savons que ce n'est pas pour l'une de ces fonctions.

Il pourrait s'agir d'une touche de raccourci dédiée, similaire à ce que nous avons vu chez BlackBerry dans le passé, qui est utilisée pour lancer des fonctions spécifiques dans l'interface utilisateur.

En ce qui concerne les spécifications, il est affirmé que nous verrons la puissance de 2022 flagship dans le téléphone. Cela signifie que la plate-forme Snapdragon 8+ Gen 1, et non le tout nouveau Snapdragon 8 Gen 1. Sinon, on ne sait pas grand-chose d'autre sur le mystérieux Moto.

Le ThinkPhone de Motorola sera lancé aux côtés d'un certain nombre d'autres appareils Lenovo au CES 2023, alors restez à l'écoute et nous vous apporterons tous les autres détails dès qu'ils seront annoncés.

Écrit par Cam Bunton.