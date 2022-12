Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Motorola X40 est officiellement arrivé, et il possède des spécifications impressionnantes, à un prix encore plus impressionnant.

Le nouveau téléphone est équipé du dernier et meilleur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, et nous savons, grâce à notre article sur le iQOO 11, que c'est un appareil très performant.

Il est soutenu par 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Les prix chinois convertis vont d'environ 490 à 615 dollars, ce qui est une bonne affaire pour des caractéristiques aussi importantes.

Ajoutez à cela le fait que le Moto X40 dispose d'un écran OLED de 6,7 pouces à 165 Hz, et vous obtenez une option vraiment convaincante pour les joueurs mobiles à petit budget.

L'écran n'est qu'en Full HD+, mais cela signifie des taux d'images plus élevés dans les jeux, et il est toujours plus que suffisamment net pour la plupart des utilisateurs.

Le X40 est équipé d'une batterie de 4 600 mAh et prend en charge la charge de 125 W, ce qui permet d'obtenir une charge de 50 % en seulement 7 minutes.

En outre, le téléphone prend en charge la recharge sans fil, ce qui est une véritable rareté dans cette gamme de prix. Cependant, avec une puissance de 15 W, la charge sera beaucoup plus longue.

En ce qui concerne les caméras, vous disposez d'une caméra primaire de 50 Mpx, d'une caméra ultra-large de 50 Mpx et d'un téléobjectif/portrait de 12 Mpx.

Ce ne sont pas les spécifications les plus folles, comparées à celles de téléphones comme le Edge 30 Ultra, mais elles sont tout de même supérieures à celles de la plupart des concurrents.

Le Motorola X40 sera disponible en Chine à partir du 22 décembre 2022, le lancement mondial est prévu pour la première moitié de 2023.

Écrit par Luke Baker.