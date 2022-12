Les scores Geekbench du Moto X40 ont fuité avant son dévoilement.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Motorola Moto X40 devrait être annoncé la semaine prochaine, mais son Snapdragon 8 Gen 2 et ses 12 Go de RAM ont déjà fait l'objet d'un benchmarking avant l'heure.

Motorola devant partager les détails du Moto X40 le 15 décembre, nous n'aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps avant que tout soit officiel. Mais il semble que le téléphone soit en train d'être testé par quelqu'un quelque part, avec l'appareil apparaissant dans un résultat de benchmark Geekbench en ligne.

Dans ce résultat, le Moto X40 obtient un score de 1471 dans le test à un seul cœur et de 4683 dans le test à plusieurs cœurs. Le résultat confirme que l'appareil utilise la dernière et meilleure puce de Qualcomm, associée à 12 Go de RAM. L'appareil fonctionne également sous Android 13.

Motorola a déjà confirmé que le Moto X40 sera étanche et portera la norme IP68, tandis que les 12 Go de RAM devraient utiliser des puces mémoire LPDDR5X. En outre, une caméra principale de 50 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et une caméra ultra-large de 50 mégapixels devraient compléter les principales spécifications.

Le dirigeant de Lenovo, Chen Jin, a précédemment affirmé que l'appareil sera le SUV des téléphones, suggérant qu'il sera robuste mais aussi capable - nous devrons attendre seulement quelques jours pour savoir si tout cela se concrétise.

Écrit par Oliver Haslam.