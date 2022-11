Un mystérieux téléphone Motorola vient de fuiter, mais de quoi s'agit-il ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les fans de Motorola pourraient avoir un nouveau téléphone à surveiller en 2023, sous le nom de code Penang5G - et nous avons des rendus de fuite à regarder, aussi.

Le téléphone Motorola non annoncé semble être nommé d'après l'état de Penang en Malaisie, bien que nous pouvons nous attendre à ce qu'il reçoive un nom différent une fois qu'il sera rendu officiel. On sait très peu de choses sur l'appareil lui-même, mais Evan Blass dit qu'il sera livré avec seulement 4 Go de RAM et sera offert avec des options de stockage interne de 64 Go et 128 Go.

Ce seul élément suggère qu'il s'agira d'un téléphone destiné au marché des petits budgets et qui ne cherchera pas à concurrencer les nombreux fleurons de Samsung, Google et Apple.

Le divulgateur a également partagé une image du téléphone, avec l'avant et l'arrière mis à nu. Il semble qu'il n'y ait que deux caméras à l'arrière, ce qui suggère que nous ne verrons rien de trop bouleversant dans le département de la photographie - un autre signe d'un possible ciblage du marché des petits budgets.

Nous connaissons quelques autres détails, à commencer par le fait que l'appareil sera livré en Amérique du Nord sur les trois principaux opérateurs américains ainsi que sur les moins connus Cricket, Dish et Tracfone.

Blass note également que des modèles portant les noms de code Penang4G et Penang+ sont également en cours de développement, bien que cela ne signifie pas nécessairement que les trois appareils feront partie de la même famille lorsqu'ils seront mis en vente.

Écrit par Oliver Haslam.