Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le prochain Moto X40 de Motorola est apparu dans une base de données réglementaire en ligne, nous donnant ainsi notre premier véritable aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsqu'il sera annoncé.

Cette base de données en ligne est la TENAA chinoise, la version nationale de la FCC, et elle est connue pour partager les détails de produits non annoncés à l'avance. C'est à nouveau le cas avec l'annonce du Motorola Moto X40.

D'après le listing de la TENAA, on peut s'attendre à ce que le Moto X40 soit équipé d'un écran OLED incurvé et d'un appareil photo de type " hole-punch ". Selon les rumeurs, cet écran serait en Full HD+ et prendrait en charge un taux de rafraîchissement de 165 Hz, mais nous devrons peut-être attendre la confirmation de ce point.

Un scanner d'empreintes digitales semble être intégré au bouton d'alimentation sur le côté droit de l'écran, les boutons de volume se trouvant également sur ce même côté.

Les rumeurs annonçaient également que le nouveau téléphone serait équipé d'un Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Chen Jin, le directeur général du groupe Lenovo China Mobile, l'a confirmé dans un message sur Weibo. Ils ont également ajouté que la RAM LPDDR5X sera utilisée pour s'assurer que la puce ne restera pas en attente de données à mâcher.

Quant à savoir quand le Moto X40 sera mis en vente, nous sommes encore un peu dans le flou. Mais si le patron de la division mobile de Lenovo parle de ses spécifications, il est peu probable que ce soit dans un avenir très lointain. Selon les rumeurs, un lancement international est également prévu, mais peut-être sous un autre nom.

Écrit par Oliver Haslam.