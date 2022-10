Le Moto Razr 2022 est lancé sur le marché international, avec un prix beaucoup plus acceptable.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après avoir dévoilé le téléphone en Chine cet été, Motorola a maintenant lancé le dernier Moto Razr sur les marchés occidentaux, avec un prix beaucoup moins élevé que le précédent Razr 5G.

Le Moto Razr 2022 est livré avec des spécifications modernes et sera disponible au Royaume-Uni pour 949 £, ce qui en fait une offre beaucoup plus compétitive et qui cherchera à rivaliser avec le Galaxy Z Flip 4 de Samsung.

En fait, il s'agit d'une concurrence bien nécessaire puisque, en dehors de la Chine, Samsung a très peu de véritables concurrents sur le marché des téléphones pliables.

La lecture de la fiche technique révèle un téléphone aux grandes ambitions et qui, sur le papier, remplit toutes les conditions requises. Il est propulsé par le dernier Snapdragon 8+ Gen 1 et possède un grand écran OLED flexible de 6,7 pouces qui atteint des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 144hz et est certifié HDR10+.

Ce que cela signifie, c'est qu'il est lumineux, vibrant, a d'excellents niveaux de contraste et a des animations et des mouvements fluides.

L'écran se plie selon le style Moto-style typique, c'est-à-dire qu'il se courbe à l'intérieur du corps du téléphone, de sorte qu'il n'a pas ce pli unique et proéminent que l'on trouve sur les appareils Galaxy. La charnière a également été redessinée afin qu'elle puisse rester stable sous différents angles.

Il est doté d'un double système de caméra qui, selon Motorola, est "la caméra la plus avancée jamais placée dans un téléphone à clapet". Il s'agit de l'appareil photo principal de 50 mégapixels, dont les pixels sont plus grands, qui offre un autofocus puissant dans toutes les conditions et qui est doté du système OIS pour éviter les tremblements et les flous. Il est rejoint par un capteur ultra-large de 13 mégapixels avec fonction macro.

Grâce à la puissance de traitement avancée du chipset Snapdragon, le téléphone peut également enregistrer des vidéos jusqu'à 8K ou en HDR10+. De plus, avec ce grand écran " Quick View " sur le couvercle avant, vous pouvez utiliser ces caméras principales pour les selfies et le vlogging également.

Les autres spécifications comprennent 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 3 500 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 30W. Il dispose également d'un système de haut-parleurs stéréo, avec Dolby Atmos travaillant dans les coulisses pour offrir une expérience audio plus immersive, que vous utilisiez des écouteurs ou les haut-parleurs de tir avant.

Le Razr 2022 sera disponible dans un avenir proche, avec un prix fixé à 949 £. Au Royaume-Uni du moins, vous pourrez l'acheter sur Amazon et John Lewis.

Écrit par Cam Bunton.