Deux modèles de Motorola Razr seront lancés en 2023, selon une fuite.

(Pocket-lint) - Motorola n'a pas encore réussi à sortir son Razr refresh 2022 en dehors de la Chine, mais un leaker affirme que deux autres arriveront l'année prochaine.

Le Motorola Razr 2022 a été mis en vente en Chine en août dernier, mais il n'a pas encore fait ses débuts à l'international. Mais il semble déjà que Motorola ait les yeux rivés sur le 2023, le fuiteur Evan Blass affirmant qu'il y a jusqu'à deux nouveaux appareils en préparation. Selon lui, ces deux appareils, dont les noms de code sont Juno et Venus, sont entièrement différents de celui qui devrait arriver avant la fin de l'année, et dont le nom de code est Maven.

Il y aura deux RAZR l'année prochaine : l'un aura pour nom de code Juno, et l'autre Venus. (Celui qui est sur le point d'être lancé, alias razr 22, est Maven.) - Evan Blass (@evleaks) 19 octobre 2022

Malheureusement, Blass n'a pas partagé plus de détails sur ce que sont ces deux appareils inconnus ou ce qu'ils seront, mais il semble probable qu'au moins un sera un clamshell similaire aux appareils Razr auxquels nous sommes habitués. Quant à l'autre, il est possible que Motorola ait un grand écran pliable en préparation. La société a récemment présenté un téléphone enroulable, mais celui-ci porterait un nom de code totalement différent - Felix, pour ceux qui se posent la question.

Quant au modèle le plus proche de la sortie, nous n'avons toujours pas d'informations fermes sur ce modèle Razr 2022, du moins en termes de prix ou de date de sortie. Nous savons cependant ce qu'il y a à l'intérieur, avec une puce Snapdragon 8+ Gen 1 mariée à 8 Go ou 12 Go de RAM selon le modèle choisi. Une caméra primaire de 50 mégapixels se trouve également à l'arrière.

Écrit par Oliver Haslam.