(Pocket-lint) - Motorola a lancé ses derniers téléphones sur le marché européen, offrant de nouveaux modèles dans sa série Edge 30. Il y a trois modèles au total, chacun ayant ses propres caractéristiques et son propre prix, mais faisant partie de la même famille.

C'est le téléphone phare de la série qui attirera probablement le plus l'attention : le Moto Edge 30 Ultra. En substance, si vous pouvez choisir une spécification phare, vous la trouverez sur le Edge 30 Ultra.

L'appareil présente une structure mince et du verre incurvé à l'avant et à l'arrière, conçu pour donner à ce téléphone une sensation agréable en main.

Mais c'est surtout l'appareil photo qui fait parler de lui. C'est l'un des premiers téléphones du marché à être équipé d'un énorme capteur de 200 mégapixels. Avec une résolution de 1/1,22", c'est un capteur assez grand, conçu pour capturer beaucoup de lumière et de détails.

Il est accompagné d'un appareil photo ultra large de 50 mégapixels - qui fait également office de capteur macro - et d'un zoom 2x pour les portraits/téléphotos de 12 mégapixels. Avec une ouverture de f/1,6, il est conçu pour vous donner beaucoup de flou d'arrière-plan attrayant (ou bokeh) lorsque vous prenez des portraits.

Parmi les autres spécifications, on retrouve le processeur Snapdragon 8+ gen 1 de premier ordre, rejoint par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi qu'une batterie de 4610 mAh.

Comme une poignée d'autres fabricants, Moto a fait grand cas de ses vitesses de charge TurboPower. Et ce téléphone se charge vraiment rapidement.

Avec son chargeur 125W - qui est fourni dans la boîte - vous pouvez obtenir une charge complète en environ 20 minutes. Moto affirme que vous pouvez obtenir une journée complète d'énergie en environ 7 minutes en étant branché. C'est très rapide.

Il est rejoint par la prise en charge de la charge sans fil de 50W, qui nécessite un chargeur sans fil propriétaire supplémentaire pour en profiter pleinement.

Quant à l'écran, il s'agit d'une grande dalle P-OLED de 6,67 pouces avec une résolution fullHD+, une profondeur de couleur de 10 bits/1 milliard et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Associé aux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, il devrait offrir une excellente expérience multimédia.

L'Edge 30 Ultra n'est cependant pas seul, il est rejoint par l'Edge 30 Fusion (ci-dessus) et l'Edge 30 Neo.

Le Fusion s'inspire beaucoup de l'Ultra, offrant un design très similaire, mais dans un boîtier plus petit et plus mince.

Les spécifications sont également légèrement différentes. Au lieu du Snapdragon 8+ Gen 1, il est alimenté par le Snapdragon 888+ 5G, mais dispose toujours des mêmes 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose également d'une batterie plus petite de 4400mAh équipée du TurboCharger 68W.

Bien que l'écran soit plus petit, il présente beaucoup des mêmes avantages que l'Ultra, avec des taux de rafraîchissement de 144 Hz, la prise en charge d'un milliard de couleurs et des capacités HDR10+.

Son système de caméra est dirigé par une caméra primaire de 50 mégapixels avec un autofocus à détection de phase de tous les pixels pour une mise au point rapide et précise. Il est rejoint par un objectif ultra-large de 13 mégapixels et une caméra frontale de 32 mégapixels.

Enfin, le Edge 30 Neo. C'est le petit dernier de la bande, avec un design plus petit et encore plus confortable et un écran de 6,28 pouces.

Là encore, il s'agit d'un écran P-OLED, dont la fréquence de rafraîchissement est limitée à 120 Hz, mais qui prend en charge 1 milliard de couleurs et est flanqué de haut-parleurs stéréo alimentés par Dolby Atmos.

Motorola s'est associé à Pantone pour choisir des couleurs spécifiques pour le Neo, notamment la "couleur de l'année" de cette année : Very Peri (une nuance de violet).

Ce téléphone - comme le Fusion - utilise également la charge rapide de 68W pour recharger sa batterie de 4020mAh, mais il est propulsé par le processeur Snapdragon 695.

Les trois téléphones sont livrés avec le nouveau logiciel Moto, et sont dotés d'icônes d'applications redessinées, d'une police Motorola personnalisée appelée Rookery et de widgets redessinés.

En ce qui concerne les prix, le Edge 30 Ultra sera expédié pour 899 € en Europe (749 £ au Royaume-Uni) et sera disponible en noir ou en blanc.

L'Edge 30 Fusion sera disponible pour 599 € en Europe (499 £ au Royaume-Uni) et se déclinera en gris cosmique, blanc aurora, or solaire, bleu neptune - cuir végétal.

Le Neo est le moins cher du lot, et sera vendu pour 369 € en Europe (349 £ au Royaume-Uni).

Écrit par Cam Bunton.