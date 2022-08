Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après des mois de fuites et de rumeurs, le Motorola Razr 2022 est enfin officiel.

Initialement prévu pour le lancement la semaine dernière, l'événement a été reporté, mais maintenant nous avons un aperçu confirmé de la conception finale.

Pour l'instant, l'appareil n'a été lancé qu'en Chine, mais nous nous attendons à ce qu'une version mondiale suive dans les mois à venir.

Comme le suggéraient les rumeurs, l'emblématique " menton " du Razr n'est pas présent sur l'appareil de troisième génération.

Cela enlève à son charme nostalgique, mais c'est une bonne décision lorsqu'il s'agit de l'aspect pratique et de la facilité d'utilisation.

Notamment, le lancement intervient juste un jour après que Samsung ait dévoilé le plus grand concurrent du Razr, le Galaxy Z Flip 4.

Il y a une similitude plus qu'apparente, les deux appareils fonctionnant avec le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm.

Toutefois, alors que le Z Flip 4 est doté de 8 Go de RAM, le Razr sera disponible dans des configurations de 8 ou 12 Go, avec un espace de stockage de 512 Go.

L'écran principal est de 6,7 pouces, contre 6,2 pouces sur son prédécesseur, il bénéficie également d'une meilleure charnière qui permet à l'appareil de se fermer complètement lorsqu'il est plié.

La nouvelle dalle OLED affiche une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui pourrait être intéressant pour les joueurs si elle peut rester froide sous la pression.

L'arrière de l'appareil est équipé d'un capteur principal de 50 Mpx 1/1,5 pouce, complété par une caméra ultra-large de 13 Mpx.

Sur l'écran intérieur, on trouve une caméra selfie à trou de 32 Mpx, ainsi que des haut-parleurs stéréo qui ont le support Dolby Atmos.

Le Razr 2022 fonctionne sous Android 12 avec MyUI 4.0. Les prix vont de 5 999 CNY (environ 890 $) à 7 299 CNY (environ 1 085 $).

Écrit par Luke Baker.