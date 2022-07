Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Motorola devrait lancer deux nouveaux téléphones lors d'un événement de lancement la semaine prochaine, avec le nouveau Razr 2022 et le Edge 30 Ultra (ou X30 Pro) qui seront présentés en même temps.

Alors que de nombreux détails ont fait l'objet de rumeurs et de fuites depuis quelques mois déjà, les deux téléphones sont apparus sur le site de certification chinois, TENAA.

Pour ceux qui ne le savent pas, le site de certification est généralement une très bonne ressource pour les lancements de téléphones à venir, car il s'agit de téléphones devant être certifiés et vendus en Chine continentale, comme la FCC aux États-Unis.

Cela signifie également que nous nous éloignons des spécifications qui ne sont que des rumeurs et que nous avons une idée concrète de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Bien que certaines spécifications soient vagues, cela nous donne une bonne indication de ce que nous pouvons attendre des deux nouveaux modèles de téléphones lorsqu'ils seront dévoilés lors de l'événement de lancement le 2 août.

Par exemple, la liste révèle que le Moto Razr 2022 sera doté d'un écran OLED interne de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080. De même, l'écran externe de couverture est listé comme étant de 2,65 pouces avec une résolution de 800 x 573.

Cela confirme virtuellement que le Razr disposera d'un écran plus grand que son prédécesseur, l'amenant à la taille d'un écran de smartphone standard.

Il est intéressant de noter que la capacité de la batterie est indiquée comme deux capacités distinctes : 660mAh et 2660mAh. Nous ne sommes pas sûrs de ce que cela signifie, mais il pourrait être logique qu'il y ait une cellule de batterie plus petite dans le couvercle - et une autre plus grande dans le corps principal - se combinant pour créer une batterie de 3320mAh, ce qui la rend considérablement plus capacitive que le Razr 5G.

Le listing révèle également ses dimensions : 166,99 × 79,79 × 7,62 mm, ce qui signifie qu'il est légèrement plus court, plus mince et un peu plus large lorsqu'il est déplié que le Razr 5G.

Comme mentionné, le Razr 2022 n'est pas le seul téléphone à atterrir sur TENAA, il a été rejoint par le fleuron X30 Pro (qui sera probablement appelé Edge 30 Ultra dans le monde).

Comment réparer votre vidéo corrompue et la préparer à être téléchargée avec Stellar Par Pocket-lint International Promotion · 13 Janvier 2021 Ce superbe logiciel vous aidera à récupérer les fichiers corrompus.

Ce listing révèle un téléphone qui a également un écran OLED fullHD+ de 6,67 pouces et une batterie de 4450mAh avec 8GB, 12GB ou 16GB de RAM et des options de stockage jusqu'à 512GB.

Les détails de l'appareil photo sont vagues et listés comme "supérieur à 8 mégapixels" comme le Razr, ce qui pourrait être un euphémisme massif étant donné que ce téléphone est largement attendu pour avoir le méga capteur de 200 mégapixels de Samsung.

Avec tous ces éléments réunis, nous obtenons une image assez claire de ce que ces deux téléphones offriront lors de leur lancement. Heureusement, il ne reste plus beaucoup de temps pour attendre et voir dans quelle mesure tout cela est exact.

Écrit par Cam Bunton.