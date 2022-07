Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'un des directeurs généraux de Motorola a mis en ligne une photo prise avec les prochains smartphones Motorola Edge 30 Ultra.

Chen Jin a utilisé le capteur de 200 mégapixels de l'appareil photo principal - dont il a été confirmé qu'il s'agissait de l'Isocell HP1 de Samsung - pour photographier un bouquet de fleurs. Il a posté le résultat sur le réseau social chinois Weibo.

Apparemment, l'image a été prise à 50 mégapixels, le capteur ayant utilisé un traitement de pixels 4-en-1 pour obtenir le meilleur résultat. L'image a ensuite été compressée par les outils de partage en ligne de Weibo.

Elle n'en est pas moins impressionnante, avec une définition claire et des couleurs vives et réalistes.

Le Motorola Edge 30 Ultra serait lancé en Chine ce mois-ci, ce qui en ferait le premier à être équipé de ce capteur photo spécifique.

Il serait également équipé d'une caméra selfie de 60 mégapixels à l'avant, d'un écran AMOLED Full HD+ 144Hz de 6,73 pouces et du processeur Snapdragon 8+ Gen 1.

Les autres spécifications ayant fait l'objet de fuites comprennent une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 125 W, 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage.

En plus de l'appareil photo principal de 200 mégapixels, l'unité à trois objectifs comprendra une caméra secondaire de 50 mégapixels et une autre de 12 mégapixels - probablement pour la profondeur/macro.

Nous en saurons plus dans les deux semaines à venir.

Écrit par Rik Henderson.