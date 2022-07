Motorola dévoile le Razr 2022 avant son lancement.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - De nombreuses rumeurs ont entouré le prochain appareil Motorola Razr, dont le nom de code est Maven, et souvent appelé Razr 3.

Maintenant, nous avons notre premier aperçu officiel de l'appareil, et nous savons qu'il sera lancé sous le nom de Razr 2022.

La nouvelle vient après que des images aient été partagées par le GM de Lenovo Mobile China sur Weibo.

L'une des images montre l'appareil déplié, avec son grand écran intérieur en vue. L'autre montre l'appareil replié.

Motorola a poursuivi avec une courte vidéo teaser, également publiée sur Weibo.

On peut clairement voir que l'emblématique menton a été retiré, comme les premières fuites le laissaient entendre.

L'écran plus grand orienté vers l'extérieur est également visible ici, tout comme la charnière redessinée et la configuration à double caméra.

Selon les rumeurs, il s'agirait d'une caméra primaire f1.8 de 50MP et d'une caméra ultra-large de 13MP. La caméra selfie est un design en forme de trou avec une résolution de 32MP.

Le Razr 2022 devrait fonctionner avec le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et sera disponible avec jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Nous ne savons pas exactement quand le téléphone sera lancé mondialement, mais cela devrait être bientôt et il devrait coûter 1 149 € en Europe.

Écrit par Luke Baker.