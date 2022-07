Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le prochain téléphone phare de Motorola s'annonce comme un appareil assez impressionnant si les rumeurs qui l'entourent sont proches de la réalité. Les fuites montrent l'image d'un appareil avec une fiche technique qui fait saliver.

Les dernières informations sur le prochain téléphone suggèrent que le Edge 30 Ultra sera non seulement équipé du dernier processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, mais aussi de 12 Go de RAM et d'une batterie de 4500 mAh avec une recharge filaire très rapide de 125 W.

Certains de ces éléments ont déjà été énoncés, mais ce qui est nouveau, c'est que l'écran à l'avant pourrait atteindre des taux de rafraîchissement maximums de 144Hz, et ce sur l'habituel panneau de 6,67 pouces.

Il a également été affirmé auparavant qu'il s'agira du premier téléphone à être commercialisé avec l'un des capteurs Samsung de 200 mégapixels, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir de l'appareil parfois appelé " Frontier ". Si tel est le cas, il se pourrait que nous connaissions déjà un certain nombre de ces spécifications.

Cependant, comme cela a été révélé récemment, il semble que le Moto Edge 30 Ultra ne sera pas le seul à disposer d'un appareil photo de 200 mégapixels. Des rumeurs laissent entendre que le Xiaomi 12T Pro sera équipé du même capteur photo principal.

Le Moto " Frontier " ou Edge 30 Ultra devrait être lancé à un moment donné ce mois-ci, il est donc peu probable que nous devions attendre aussi longtemps pour que l'image de cet appareil devienne claire.

Écrit par Cam Bunton.