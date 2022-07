Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Un rapport détaillant les plans attendus de Motorola pour le reste de l'année 2022 et pour 2023 a été publié.

L'information provient d'Evan Blass, un informateur très fiable, sur le site 91mobiles.

Le rapport ne parle pas des sorties imminentes comme le Razr 3 et Frontier, mais plutôt de l'avenir.

Bien sûr, quand on regarde si loin, il peut y avoir de grands changements dans l'intervalle, alors prenez les dernières prédictions avec un grain de sel.

Néanmoins, c'est un regard intéressant sur ce que l'on peut attendre de la marque, alors plongeons dans la feuille de route.

Le premier téléphone a pour nom de code Devon et devrait être lancé assez rapidement sous le nom de Moto G32.

Il s'agira d'un modèle de milieu de gamme inférieur équipé d'un Snapdragon 680, d'un écran de 6,49 pouces et de 4 ou 6 Go de RAM.

Ensuite, nous aurons un appareil dont le nom de code est Tundra, qui sera un modèle de la marque Edge destiné au marché chinois.

Le Tundra aura un écran de 6,55 pouces à 144 Hz associé à un SOC Snapdragon 888+. Il est attendu pour le troisième trimestre de 2022.

Le Tundra sera suivi de deux modèles équipés de Mediatek, un modèle d'entrée de gamme et un modèle de milieu de gamme supérieur, appelés Maui et Victoria.

Le Maui sera équipé du processeur Helio G37 et le Victoria d'un processeur non annoncé, le MT6879. Ces appareils seront également lancés au troisième trimestre 2022.

La dernière nouveauté pour 2022 est une variante 5G du Devon, dont les spécifications seront similaires à celles de son prédécesseur, mais avec une puce Mediatek, plutôt que le Snapdragon 680. L'appareil photo principal devrait également être amélioré, passant à 64 Mpx.

En 2023, Motorola a prévu quelques appareils phares. Bronco et Canyon devraient être au premier plan de la gamme Edge 2023 de Motorola, avec un Snapdragon 8+ Gen 1 dans le premier et un Snapdragon 8 Gen 2 dans le second.

Nous devons nous attendre à des écrans à haute fréquence de rafraîchissement et jusqu'à 12 Go de RAM, ainsi que des tireurs principaux de 50 Mpx sur les deux appareils.

Il y a aussi le téléphone vertical enroulable, dont le nom de code est Felix, et la suite du Razr 3, qui n'est pas encore sortie, appelée Juno. Ces appareils sont attendus en 2023, mais on ne sait pas encore exactement quand ils apparaîtront.

Écrit par Luke Baker.