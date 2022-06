Rumeurs sur le Motorola Razr 3 et tout ce que nous savons jusqu'à présent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Motorola a choisi de ne pas rafraîchir son téléphone pliable Razr en 2021, et a plutôt attendu 2022 pour nous apporter une mise à jour radicale. Cela signifie que cela fait longtemps que nous n'avons pas vu une entrée dans la gamme Razr et, naturellement, les fans de Moto sont impatients de voir ce qui est en magasin avec la dernière version.

Voici tout ce que nous avons entendu sur le Motorola Razr 3, y compris quand il pourrait être libéré, ce qu'il pourrait offrir et comment il pourrait améliorer le modèle 2020.

Juillet/août 2022 en Chine

Sortie européenne et mondiale peu après

€1,149 / £1,149

Le Razr 3 devrait d'abord être lancé en Chine, puis sur d'autres marchés peu après. Nous nous attendons à un lancement en Chine en juillet ou août 2022.

Le dernier téléphone Razr a été lancé en septembre 2022, tandis que le premier a fait ses débuts en novembre 2019. Il est possible que nous voyions une date de sortie mondiale en septembre pour le Razr 3, également.

Le Razr 3 aurait un PDSF européen de 1 149 € - ce qui est nettement moins cher que le Razr 5G, qui a été lancé à 1 399 €. Au Royaume-Uni, le Razr 5G avait également un PDSF de 1 399 £, donc nous pouvons nous attendre à un taux de change de 1:1 ici aussi, ce qui met le prix britannique à 1 149 £.

Pas de menton

Capteur d'empreintes digitales sur le bouton d'alimentation

Disponible uniquement en Quartz Black initialement

Le design a changé de manière assez significative depuis la dernière génération. Il s'écarte du look rétro classique et s'apparente davantage au populaire Samsung Galaxy Z Flip 3.

Le menton distinctif a été supprimé, permettant à l'écran intérieur de s'étendre sur toute la longueur de l'appareil.

Le capteur d'empreintes digitales a également été déplacé et se trouve désormais sur le bouton d'alimentation. Sur le dernier téléphone, il était situé à l'arrière, alors que le Razr original le plaçait sur le menton. D'après notre expérience, aucun des deux emplacements n'était idéal, donc cet emplacement pourrait s'avérer beaucoup plus pratique.

Le Razr 3 ne sera disponible qu'en noir quartz au lancement, mais nous pourrions voir d'autres couleurs plus tard. Certaines rumeurs ont dit qu'il y aurait une variante bleue, donc nous ne serions pas surpris de voir une apparition à une date ultérieure.

Écran pliable de 6,7 pouces

Résolution FHD

Écran externe de 3 pouces

La taille des écrans a augmenté sur le Razr 3, tant pour l'écran interne que pour l'écran externe.

Ross Young, analyste de la chaîne d'approvisionnement, suggère que le Razr 3 sera doté d'un écran pliable de 6,7 pouces, contre 6,2 pouces sur le Razr 5G.

L'écran externe sera de 3 pouces, au lieu de 2,7 pouces sur son prédécesseur.

Depuis que l'image du prochain Motorola Razr a fuité, je peux dire qu'il aura un écran pliable de 6,7 pouces plutôt que les 6,2 pouces du Razr 5G. Il sera fabriqué par China Star. L' écran de couverture passera de 2,7" à ~3" - Ross Young (@DSCCRoss) 13 mai 2022

On pense que l'écran interne aura une résolution FHD+ et qu'il disposera d'une découpe d'appareil photo en forme de trou, plutôt que l'encoche de taille que l'on retrouve sur le Razr 5G.

Snapdragon 8+ Gen 1

12 GO DE RAM

512 Go de stockage

Les rumeurs indiquent que le Razr 3 fonctionnera avec le dernier et meilleur processeur Snapdragon 8+ Gen 1, ainsi qu'avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Offres pour l'iPhone 13 d'Apple : Découvrez où vous pouvez trouver les meilleures offres sur les derniers smartphones. Par Conor Allison · 17 Juin 2022

Nous pourrions voir plusieurs variantes, peut-être un modèle Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, bien qu'il y ait une certaine incertitude ici.

Quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose que nous puissions voir les spécifications du nouveau Razr, car le processeur de milieu de gamme était un point douloureux sur les modèles précédents.

Appareil photo primaire 50MP f1.8

13MP grand angle

Caméra selfie 32MP à trou

Pour les caméras, nous nous attendons à un appareil photo principal de 50MP avec une ouverture f1.8, qui devrait être complété par un grand-angle de 13MP.

La caméra selfie devrait être de 32MP, et comme nous l'avons mentionné, il s'agira d'un design en forme de trou, plutôt qu'une encoche.

La caméra sur les modèles précédents était un autre point faible, alors nous espérons que Motorola améliore les choses avec cette génération. Au minimum, nous aurons un objectif supplémentaire, car le Razr 5G n'avait qu'un seul appareil photo.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur le Motorola Razr 3.

Le Razr 3 serait vendu au prix de 1 149 € en Europe, soit une baisse significative par rapport au prix de vente conseillé de 1 339 € de son prédécesseur. Il sera uniquement disponible en Quartz BLack au lancement.

Dans son teaser - partagé sur Weibo par son directeur général - l'affiche comporte un message simple " Hello Moto, hello Snapdragon 8+ ", avec en dessous ce qui ressemble à la silhouette d'un smartphone pliable.

Ross Young, célèbre analyste de l'industrie des écrans, affirme que les deux écrans du Razr seront plus grands, et que l'écran interne correspondra à celui du Samsung Galaxy Z Flip 3.

Une paire d'images a fait surface et montre ce qui semble être le prochain téléphone Motorola Razr.

Dans un message publié sur le site de médias sociaux Weibo, l'un des dirigeants de l'entreprise a déclaré qu'elle avait l'intention de lancer davantage de téléphones Moto avec 512 Go de stockage cette année, en citant spécifiquement les appareils pliables.

Une histoire de développeurs XDA révèle que le prochain Razr pourrait disposer d'une puissance de traitement phare.

Motorola travaille sur un Motorola Razr 3, comme l'a confirmé un cadre de Lenovo, Chen Jin, sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo.

Écrit par Luke Baker.