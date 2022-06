Une nouvelle fuite révèle le prix et les options de couleurs du Motorola Razr 3.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La dernière fuite entourant le prochain Motorola pliable nous permet de savoir à quoi nous attendre en matière de prix et d'options de couleurs.

L'information provient de CompareDial, qui s'est associé au célèbre informateur OnLeaks pour partager la nouvelle.

Le Razr 3 serait vendu au prix de 1 149 € en Europe, soit une baisse significative par rapport au prix de vente conseillé de 1 399 € de son prédécesseur.

Au Royaume-Uni, le Razr 5G était vendu 1 399 £, on peut donc s'attendre à ce que le Razr 3 soit également vendu 1 149 £.

Le taux de change est un peu brutal, mais la baisse des prix est certainement une bonne nouvelle.

En ce qui concerne les coloris, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, le Razr 3 sera initialement disponible dans une seule couleur : Quartz Black.

Auparavant, nous nous attendions à ce qu'une variante bleue soit également disponible. Cependant, le rapport indique que Motorola pourrait lancer des couleurs supplémentaires à une date ultérieure.

Comme nous le savons d'après les fuites précédentes, le Razr 3 devrait être équipé du dernier processeur Snapdragon 8+ Gen 1 avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Les écrans internes et externes verront leur taille augmenter et nous aurons un objectif de caméra supplémentaire pour jouer avec.

Le Razr 3 devrait être lancé en Chine le mois prochain, et les marchés européens et mondiaux suivront peu après.

Écrit par Luke Baker.