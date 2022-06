Les rendus et les spécifications du Moto Edge 2022 de Motorola ont été dévoilés.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Moto Edge 20 nous a vraiment impressionnés l'année dernière, et maintenant, il semblerait que son successeur arrivera au troisième trimestre de 2022.

Les toujours fiables informateurs OnLeaks et 91Mobiles nous ont offert des rendus en haute résolution et des détails sur les spécifications du prochain appareil.

Du point de vue du design, le nouveau téléphone reprend la disposition de l'appareil photo du Edge 20, mais il semblerait qu'il y ait moins de bosse sur l'appareil photo du prochain modèle, heureusement.

Il semblerait que les bords aient été adoucis sur le nouveau modèle également, alors que son prédécesseur présentait des côtés plats rappelant un téléphone Sony Xperia.

L'avant de l'appareil présente des bords fins et une caméra selfie à trous, le téléphone aurait des dimensions approximatives de 160,8 x 74,2 x 8,2 mm.

L'écran sera doté d'une dalle pOLED FullHD+ de 6,5 pouces. Il fonctionnera jusqu'à 144 Hz avec une résolution de 2400 x 1080 pixels.

En son cœur, vous trouverez un processeur MediaTek Dimensity MT6879, associé à 6 ou 8 Go de RAM et à un stockage de 128 ou 256 Go.

Il disposera d'une batterie assez importante de 5000 mAh pour faire tourner les choses toute la journée.

En ce qui concerne l'appareil photo, nous devrions voir un capteur principal de 50 Mpx avec OIS, un capteur large de 13 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx.

Étant donné que le Edge 20 avait un énorme 108MP principal, il est un peu décevant de voir un pas en arrière dans la résolution, cependant, il est possible que cela pourrait être compensé par une stabilisation améliorée ou un plus grand capteur.

Le capteur de selfie, quant à lui, conserve son impressionnante résolution de 32 Mpx. Vos appels vidéo auront donc toujours l'air croustillants.

Écrit par Luke Baker.