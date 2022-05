Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola, qui appartient à Lenovo, a récemment annoncé dans un message sur Weibo qu'elle allait lancer l'un des premiers téléphones au monde doté d'un appareil photo de 200 mégapixels. Il pourrait également être rejoint par un Razr pliable de troisième génération.

Mais ce guide concerne le prochain caméraphone de Motorola, qui porte actuellement le nom de code Frontier. On ne sait pas encore s'il portera un autre nom lors de son lancement. En fait, il est vrai que de nombreux détails sont encore maigres à l'heure actuelle, mais Motorola a confirmé que l'appareil arrivera cet été, et plusieurs fuites des derniers mois fournissent des indices possibles sur ce à quoi le téléphone pourrait ressembler et sur ses caractéristiques.

En mai 2022, Motorola s'est rendu sur la plateforme sociale chinoise Weibo pour annoncer deux smartphones à venir, dont un appareil équipé d'un énorme appareil photo de 200 mégapixels. Il devrait faire ses débuts en juillet. Il aurait été développé sous le nom de code Frontier et aurait fait l'objet de plusieurs fuites au cours des derniers mois. En janvier 2022, WinFuture a partagé des rendus de l'appareil ainsi que ses spécifications.

La caractéristique principale du téléphone est sa caméra principale, qui utiliserait le capteur de 200 mégapixels de Samsung annoncé en septembre dernier.

Le récent Weibo de Motorola suggère que l'entreprise annoncera un caméraphone de 200 mégapixels en juillet 2022. Aucune autre information spécifique n'est connue, notamment si le téléphone s'appellera Frontie lorsqu'il arrivera cet été.

Il n'y a pas non plus actuellement de mot sur si, ou quand, le téléphone pourrait être lancé en dehors de la Chine. Mais Motorola a annoncé le Edge Plus en Chine à la fin de 2021 sous le nom de "Edge X30", puis l'a introduit aux États-Unis en 2022 sous le nom de "Edge Plus". Si Motorola suit cette même feuille de route pour le Frontier, alors le téléphone pourrait être lancé dans d'autres pays avant la fin de 2022. Mais il s'agit là d'une pure spéculation.

Il y a quelques images du Frontier qui circulent sur Internet.

Il y a le rapport de WinFuture de janvier qui inclut ce rendu :

Le leakster Evan Blass a partagé un autre rendu similaire en février :

Et puis cette photo du téléphone aurait été postée sur Weibo en mars :

Grâce à des rapports tels que celui de WinFuture qui inclut une liste de spécifications, mais aussi des rapports de Techniknews, @evleaks, et SamMobile, il est unanimement clair que le Frontier utilisera le capteur ISOCELL HP1 de Samsung.

Annoncé à l'automne dernier, ce capteur peut non seulement prendre en charge l'enregistrement de vidéos 8K, mais avec autant de pixels, il ouvrira la porte à une gamme dynamique élevée (HDR) améliorée et à diverses possibilités de regroupement de pixels (16 en 1 donnant des résultats de 12,5 mégapixels par défaut). Les deux autres appareils photo à l'arrière du téléphone seraient un ultra-large de 50 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels. La photographie sera le principal centre d'intérêt du Frontier, semble-t-il. Les précédentes rumeurs font également état d'un écran pOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il est également affirmé que le téléphone fonctionnera avec un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Parmi les autres caractéristiques intéressantes qui ont fait l'objet de rumeurs à ce jour, on trouve des détails sur l'écran 144Hz qui serait un écran incurvé à trous. L'écran pourrait même avoir un capteur d'empreintes digitales sous l'écran.

Caractéristiques présumées Écran POLED incurvé de 6,67 pouces, FHD+, 20:9 HiD (hole in display), 144 Hz, DCI-P3, HDR10+. Logiciel Google Android 12 PROCESSEUR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus Stockage 8GB et 128GB ; 8GB et 256GB, 12GB et 256GB / LPDDR5 + UFS 3.1 Appareil photo Triple caméra (200MP OIS ; 50MP grand angle ; 12MP téléobjectif 2X) Appareil photo frontal 60MP selfie shooter Audio Haut-parleurs stéréo, triple réseau de microphones Connectivité USB-C avec prise en charge DisplayPort 1.4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, prise en charge double carte SIM (Nano-SIM) Biométrie Empreinte digitale sous l'écran Batterie 4500mAh, avec prise en charge de la charge rapide filaire de 125W ou de la charge rapide sans fil de 50W. Disponibilité A partir de juillet 2022

Voici une chronologie actualisée de toutes les fuites concernant le Frontier :

Motorola, propriété de Lenovo, s'est rendu sur la plateforme sociale chinoise Weibo pour présenter ses prochains smartphones, notamment un téléphone pliable Snapdragon 8+ Gen 1 et un autre appareil équipé d'un énorme appareil photo de 200 mégapixels. Le lancement de ce second appareil est prévu dès cet été. Le caméraphone de 200 mégapixels de Motorola porte le nom de code Frontier. Destiné à être un téléphone phare, il a fait l'objet de plusieurs fuites ces derniers mois, révélant des spécifications et des caractéristiques. Aujourd'hui, Microsoft confirme son existence via un post sur Weibo. Bien que le teaser ne mentionne pas le nom officiel du téléphone, il révèle une date de lancement en juillet.

La photo que vous voyez ci-dessus a été partagée sur le réseau social chinois Weibo et plus tard sur Twitter, et elle est censée représenter le Motorola Frontier.

D'excellents rendus du Motorola Frontier, dont on parle souvent, ont fait surface en ligne grâce à Evan Blass et, s'ils sont légitimes, une caméra principale assez importante est visible à l'arrière. Les fuites précédentes ont indiqué que le téléphone est équipé du capteur Isocell HP1 de Samsung de 200 mégapixels, et la collection d'images postée par l'informateur en ligne Evan Blass a 194 mégapixels listés sous une énorme unité de lentille.

Lespremières informations font état de la préparation par Motorola d'un nouveau smartphone phare doté d'un écran 144 Hz, d'un appareil photo de 200 mégapixels et d'une puce Snapdragon 8 Gen 1 "Plus" sous le nom de code Frontier.

Écrit par Maggie Tillman.